Morre o ‘anjo rubro-negro’ Adílio, ídolo do Flamengo e autor de um gol na final do Mundial

Craque rubro-negro formou um meio-campo memorável com Andrade e Zico nos anos 1980; ele lutava contra um câncer de pâncreas

Paula Reis/CRF Internado no Hospital Rios D'Or há alguns meses, Adílio teve seu estado de saúde agravado nos últimos dias



O ex-jogador Adílio de Oliveira Gonçalves, ídolo do Flamengo e autor do segundo gol na vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool na final do Mundial de 1981, morreu nesta segunda-feira (5) no Rio de Janeiro, aos 68 anos, após lutar contra um câncer de pâncreas. Conhecido como “Camisa 8”, Adílio foi um dos grandes jogadores da história do Mengão, onde atuou de 1975 a 1987 e em 1990. Durante sua carreira, conquistou a Taça Libertadores, o Mundial, três campeonatos brasileiros e cinco cariocas. O clube prestou uma emocionante homenagem, destacando sua contribuição para o Flamengo e seu impacto no futebol. Em nota, o descreveu Adílio como um “anjo rubro-negro” e elogiou seu talento, generosidade e a alegria que ele trouxe aos torcedores.

Internado no Hospital Rios D’Or há alguns meses, Adílio teve seu estado de saúde agravado nos últimos dias e morreu nesta segunda-feira. Recentemente, recebeu a visita de ex-companheiros para se despedir. Com um estilo de jogo refinado e um sorriso constante, Adílio formou um meio-campo memorável com Andrade e Zico. Em 617 partidas pelo Flamengo, ele alcançou 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, marcando 129 gols. Apenas Zico e Júnior jogaram mais vezes pelo clube. Adílio deixa um legado eterno no Flamengo.

Veja as homenagens que o Flamengo prestou ao ídolo

Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o Manto Sagrado. Seu… pic.twitter.com/PhvCwsu1HR — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2024

Lembraremos para sempre da generosidade, do sorriso e da bondade de um anjo que tivemos o privilégio de conhecer. O craque Adílio nos encantou dentro e fora dos campos. pic.twitter.com/GVfZFbhbxa — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira