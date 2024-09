Morre Reinaldo, ídolo do Flamengo e campeão mundial em 1981

Causa da morte foi um infarto, que pegou a todos de surpresa. Sua trajetória no futebol é marcada por grandes conquistas e atuações memoráveis.

O ex-jogador Reinaldo, que fez história no Flamengo ao conquistar o título mundial em 1981, faleceu na última quinta-feira em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, aos 70 anos. A causa da morte foi um infarto, que pegou a todos de surpresa. Sua trajetória no futebol é marcada por grandes conquistas e atuações memoráveis. Reinaldo teve uma carreira notável, começando no Potiguar Esporte Clube. Ele se destacou no América-RN, onde ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Potiguar em 1974 e 1975. Em 1976, também foi campeão estadual pelo ABC, o que chamou a atenção de clubes maiores. O Santos foi um dos times que se interessou por ele, contratando-o por 1,5 milhões de cruzeiros.

Após sua passagem pelo Santos, Reinaldo se transferiu para o Flamengo, onde viveu seus melhores momentos. No clube carioca, ele foi fundamental na conquista do Campeonato Carioca e da Libertadores em 1981, além de ter ajudado a equipe a vencer o Campeonato Brasileiro em 1982. Sua habilidade e dedicação em campo o tornaram um ídolo da torcida. Antes de encerrar sua carreira no ABC em 1986, Reinaldo também teve passagens pelo Internacional e pelo Náutico. Sua trajetória no futebol brasileiro é lembrada com carinho por fãs e colegas, que reconhecem sua contribuição ao esporte. A morte do ex-atacante deixa uma lacuna no coração dos amantes do futebol.

