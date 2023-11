Morre Rubens Minelli, um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, aos 94 anos 

Tetracampeão do Brasileirão, técnico foi homenageado por diversos clubes nas redes sociais

Rubens Minelli morreu aos 94 anos



Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, Rubens Minelli morreu nesta quinta-feira, 23, na cidade de São Paulo, aos 94 anos. A causa do óbito ainda não foi confirmada. Nascido na capital paulista, em 1928, Minelli foi jogador, passando por São Paulo, Nacional-SP, São Bento e outros times menores no Estado. Seu grande destaque, porém, foi como treinador. Ao todo, ele ganhou quatro vezes o Brasileirão, sendo duas com o Internacional (1975 e 1976), uma com o Palmeiras (1969) e outra à frente do São Paulo (1977). O seu melhor momento, inclusive, foi no Rio Grande do Sul. Além de ser bicampeão nacional, ele foi tri do Gaúcho com o Colorado. No Grêmio, o profissional ainda faturou uma Copa do Brasil (1989) e outras três edições do Estadual. O técnico ainda foi campeão do Paulista com a Portuguesa e tetra do Paranaense com Paraná. O treinador ainda passou por Corinthians, Atlético-MG, Santos, Sport, Ponte Preta e Coritiba, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nas redes sociais, diversos clubes lamentaram a notícia e prestaram homenagens.

O São Paulo FC, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Rubens Francisco Minelli, técnico do nosso primeiro título brasileiro, na edição de 1977. Ele nos deixa aos 94 anos. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e admiradores deste que foi um dos maiores… pic.twitter.com/XYfdADZkX9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2023

Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 – 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil.… pic.twitter.com/XhpSTWwnb7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 23, 2023

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Rubens Minelli, comandante do clube na conquista do tetra brasileiro, em 1969, e um dos maiores treinadores do país em todos os tempos. Minelli, que iniciou a carreira de técnico em nossas categorias de base, deixa… pic.twitter.com/8hyDhvliLf — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 23, 2023

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-técnico Rubens Minelli, um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Muita força aos amigos e familiares neste momento tão triste. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 23, 2023

Lamentamos o falecimento do ex-técnico Rubens Minelli, que comandou o Tricolor nos anos de 1985 e 1989. Aqui, conquistou o Torneio de Rotterdam, o Troféu Palma de Mallorca e também o Gauchão. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de um dos maiores treinadores brasileiros. pic.twitter.com/Ju9rP80V6h — Grêmio FBPA (@Gremio) November 23, 2023

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Rubens Minelli, um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e que teve sua passagem no Clube no ano de 1992. Força aos amigos e familiares neste momento. pic.twitter.com/6GCIiNCGB2 — Santos FC (@SantosFC) November 23, 2023

O Coritiba Foot Ball Club manifesta profundo pesar pelo falecimento de Rubens Minelli, treinador campeão do Festival Brasileiro de Futebol, em 1997, e um dos maiores técnicos brasileiros da história. Nossa força aos familiares e amigos neste momento de dor. 🖤 pic.twitter.com/9Y24U6UZxj — Coritiba (@Coritiba) November 23, 2023

LUTO Perdemos, nesta quinta-feira (23), um dos grandes treinadores que comandaram o Paraná Clube. Rubens Minelli, o primeiro técnico da nossa história, nos deixou hoje aos 94 anos. Leia a nota completa no site: https://t.co/p5UKF7cPNK pic.twitter.com/SNaC9XUGEx — Paraná Clube (@ParanaClube) November 23, 2023