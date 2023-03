Morre segundo torcedor internado após briga antes de Flamengo x Vasco

Outros dois torcedores seguem internado em estado grave; jogo aconteceu no dia 6 de março, no Maracanã

Reprodução/Twitter/@farra865 Torcedores de Flamengo e Vasco se enfrentaram nas ruas do entorno do Maracanã antes do clássico



A briga entre torcedores de Flamengo e Vasco antes do jogo do dia 6 de março segue fazendo vítimas. Nesta terça-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que um segundo torcedor, que estava internado, morreu devido aos ferimentos. Ele estava no Hospital Municipal Souza Aguiar onde outros dois seguem internado em estado grave. O nome da vítima não foi divulgado pela direção do hospital. No dia 6, as equipes se enfrentaram no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, e a confusão aconteceu horas antes nos arredores do estádio. O Corpo de Bombeiros e PM foram acionados para conter a confusão e os policiais apreenderam 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artífico, soco-inglês e artefato explosivo. No mesmo dia um homem foi dado como morto. Ao todo, oito torcedores foram encaminhados ao hospital e quatro liberados.