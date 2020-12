MP-RJ está analisando festa de ano novo com Neymar

Cerca de 150 pessoas teriam sido convidadas para o evento, que acontecerá na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro

Festa acontece em meio à alta de casos e mortes causada pela doença no Brasil.



A festa de ano novo com a presença do jogador Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, está sendo analisada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Em nota, o MP disse que “a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas” para determinar quais medidas cabíveis poderão ser adotadas. O prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), por sua vez, disse, em entrevista à emissora CNN Brasil, que não pode fazer nada sem que uma denúncia contra o evento seja registrada. “Não teve nenhuma denúncia para chegar lá e ver aglomeração do Neymar e tomar alguma medida além de uma orientação em nenhuma outra casa ou outro condomínio. O Neymar foi orientado como qualquer outra pessoa foi orientada de que maneira deve fazer. Se houver erro de festa ou possível festa, que até agora a gente não viu nenhum pedido de festa, está se falando de festa, convidados, e a gente ainda não viu nenhuma festa. Até hoje, não teve nenhuma denúncia”, disse o prefeito.

A celebração estaria ocorrendo em meio ao avanço da segunda onda de Covid-19 no Brasil. Nesta terça-feira, 29, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes causada pela doença e se aproxima da marca de 200 mil vítimas fatais. Por conta disso, diversas cidades turísticas cancelaram celebrações de ano novo. Dentre elas, está Mangaratiba, local em que a festa de Neymar acontecerá. Em resposta à Jovem Pan, a assessoria de comunicação do jogador cravou que “não existe festa alguma” e chamou a residência de “casa fake”. Até o momento, o próprio jogador não se manifestou nas redes sociais sobre o caso

*Com informações do Estadão Conteúdo