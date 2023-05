Mbappé é eleito o melhor do Francês pela quarta vez e fala sobre rumores envolvendo o Real Madrid

Artilheiro da competição, o ‘Tartaruga Ninja’ foi fundamental para o 11º título dos parisienses ao balançar as redes 28 vezes

EFE/EPA/Mohammed Badra Mbappé foi eleito o melhor jogador do Francês pela quarta vez consecutiva



O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês pela quarta vez consecutiva. Na votação feita pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), o astro desbancou o companheiro Lionel Messi, além dos adversários Lois Openda (Lens), Jonathan David (Lille) e Seko Fofana (Lens). Artilheiro da competição, o “Tartaruga Ninja” foi fundamental para o 11º título dos parisienses ao balançar as redes 28 vezes e dar seis assistências. Ao receber o prêmio, Mbappé comemorou e respondeu sobre os rumores envolvendo uma transferência para o Real Madrid. Com contrato até 2024, o jogador garantiu que permanecerá no Parque dos Príncipes. “Estou aqui para falar unicamente do troféu e não de outras coisas. É um prazer deixar meu nome na história do campeonato do meu país e já disse que na próxima temporada jogarei pelo PSG. Tenho ainda um ano de contrato com o clube e quero respeitar esse contrato”, declarou.

Com o troféu, Mbappé se isolou como o maior vencedor do prêmio, deixando Zlatan Ibrahimovic, ex-PSG, para trás – o sueco venceu a premiação três vezes. Na premiação, a UNFP também elegeu o time da temporada, colocando quatro jogadores do time campeão. Além dos craques Mbappé e Messi, os laterais Hakimi e Nuno Mendes também integram a seleção. A equipe ideal tem: Samba (Lens); Hakimi (PSG), Mbemba (Olympique Marselha), Danso (Lens) e Nundo Mendes (PSG); Rongier (Olympique Marselha), Thuram (Nice) e Fofana (Lens); Mbappé (PSG), Messi (PSG) e Openda (Lens). Vice-campeão, o técnico Franch Haise, do Lens, foi escolhido o melhor treinador.