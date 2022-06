Na abertura da 14ª rodada do Brasileirão, Internacional vence o Coritiba por 3 a 0

Taison, Edenílson e Alemão marcaram os gols da vitória Colorada, que deixa o time em 3º na tabela

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Colorado fez 3 a 0 em casa e chegou ao terceiro lugar na tabela



O duelo entre Internacional e Coritiba, no Beira-Rio, nesta sexta-feira, 24, abriu a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e terminou com vitória Colorada por 3 a 0. No primeiro minuto, Léo Gamalho acertou a trave. A partida estava bem aberta, até que aos 19 minutos, Taison aproveitou bola rolada de Pedro Henrique e abre o placar. Aos 42, Alemão deixou Edenílson finalizar no cantinho e ampliar. No segundo tempo, aos 9 minutos, foi a vez de Taison dar assistência para Alemão fazer o terceiro. Mesmo em vantagem, o Internacional continuou em cima, mas o placar terminou em 3 a 0. A vitória coloca o Colorado em 3º na tabela, enquanto o Coxa é o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Inter viaja para enfrentar o Ceará no sábado, às 19h (horário de Brasília) e o Coritiba recebe o Fortaleza no domingo, às 18h.