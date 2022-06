No mês do Orgulho, Vasco usa fumaça com as cores do arco-íris em jogo da Série B

Na partida contra o Operário, faixa pedindo igualdade à comunidade LGBTQIA+ também esteve no estádio São Januário

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fumaça em cores arco-íris recepcionou os jogadores em Vasco e Operário



O Vasco da Gama é um dos clubes que mais se posiciona a favor do público LGBTQIA+ e nesta sexta-feira, 24, não foi diferente. Ao entrar no estádio São Januário contra o Operário, a equipe exibiu uma bandeira na arquibancada que pediu igualdade, ao lado de uma bandeira do arco-íris, que é o símbolo da comunidade queer. No momento da entrada dos times em campo, fumaça com as cores do arco-íris e fogos de artifício colorido foram usados. A ação chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais e ganhou diversos elogios. No ano passado, o Vasco lançou uma camisa especial para comemorar o Dia do Orgulho Gay. A tradicional faixa transversal ganhou as cores arco-íris e foi sucesso de venda. A equipe carioca é a segunda na tabela da Série B com 28 pontos, três atrás do líder Cruzeiro.