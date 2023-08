Na estreia de Diego Costa, Botafogo empata com o Defensa y Justicia nas quartas da Sul-Americana

Gabriel Pires abriu o placar, mas Tripichio empatou e decisão fica para próxima semana

SATIRO SODRÉ/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Costa estreou e participou da jogada do gol do Botafogo



O Botafogo usou um time reserva nesta quarta-feira, 23, e empatou por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, no Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro tempo foi de um jogo morno, sem emoções para nenhum dos lados. Aos 45 minutos, após Tchê Tchê acertar a cabeça de Soto, o árbitro foi chamado ao VAR para verificar cartão vermelho, mas manteve apenas o amarelo. Na volta do intervalo, Bruno Lage colocou Diego Costa, e o jogo ficou mais animado. Aos 11 minutos, Gabriel Pires abriu o placar, de cabeça. Mas aos 33, Tripichio empatou em lance confuso da defesa botafoguense. O resultado deixa a decisão da vaga para a próxima fase para o jogo da próxima semana, na Argentina.