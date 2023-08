Isaquias Queiroz e mais quatro brasileiros avançam às semifinais do Mundial de Canoagem

Torneio disputado em Duisburg, na Alemanha, também vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Reprodução/Twitter/@canoagembrasil Isaquias Queiroz está na semifinal do Mundial de Canoagem



O Brasil começou com pé direito sua participação no Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Duisburg, na Alemanha. Dos sete representantes do dia, cinco foram para as semifinais, com o campeão olímpico e mundial Isaquias Queiroz passando em segundo na bateria do C1 1000m. Quem também se destacou foi Filipe Vieira, com o primeiro lugar no C1 500m. Além deles, Ana Paula Vergutz, no K1 1000m, Valdenice Conceição, no C1 200m, e Edson Freitas, no K1 200m, se garantiram. Vergutz não repetiu o desempenho no K1 500m e acabou eliminada, assim como Vagner Souta no K1 1000m. As semifinais contarão com três baterias com nove atletas em cada, avançando os três melhores de cada à final de sábado, 26, na qual os cinco primeiros se garantirão nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

BRASILEIROS NAS SEMIFINAIS NA CANOAGEM! 🛶🇧🇷 Quatro brasileiros conquistam vagas em semifinais no Mundial de Canoagem Velocidade, em Duisburg 🇩🇪 🔰 Valdenice Conceição fez 48.260s na prova do C1W200m

🔰 Filipe Vieira, em primeiro lugar, fez 01:48:919s na prova do C1M500m

🔰… pic.twitter.com/A6UO6qAhJE — Time Brasil (@timebrasil) August 23, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo