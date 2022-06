Náutico esquece uniforme e início do jogo contra o Vasco atrasa

Time cruzmaltino ouviu o hino nacional sozinho enquanto adversários esperavam o equipamento de jogo no vestiário

Rafael Vieira/Agif/Estadão Conteúdo Time do Vasco perfilado para o hino nacional sem a presença do Náutico, que atrasou a entrada em campo



Um motivo curioso gerou um atraso de 15 minutos na partida entre Náutico e Vasco, pela Série B do Brasileiro, no Arruda, estádio do Santa Cruz localizado no Recife. Mandante da partida, o Timbu não levou para a arena do rival os uniformes — o novo modelo foi lançado nesta segunda-feira, 6. Enquanto os jogadores da equipe pernambucana aguardavam no vestiário a chegada da roupa de jogo, os atletas cruzmaltinos se aqueceram em campo e ouviram o hino nacional sem a presença do adversário. Os torcedores chegaram a temer uma derrota por WO, que ocorreria se o Náutico entrasse em campo mais de 30 minutos depois do horário previsto. No entanto, os uniformes chegaram e, sob vaias da torcida, a partida teve início.