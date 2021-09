Neto de Luciano do Valle é baleado na cabeça em tentativa de assalto em SP

De acordo com a família e amigos, o jovem de 29 anos está internado em um hospital da capital paulista

Reprodução/Instagram/@dovalle7 Lucas do Valle levou um tiro na cabeça durante um assalto em São Paulo



Lucas do Valle, um dos netos do icônico narrador Luciano do Valle, foi baleado na cabeça ao sofrer uma tentativa de assalto, na madrugada desta quarta-feira, 15, na cidade de São Paulo. De acordo com a família e amigos, o jovem de 29 anos está internado em um hospital da capital paulista. Filho de Alessandra do Valle, o empresário tem seu estado de saúde desconhecido. No fim dos anos 2000, ele chegou a trabalhar como assessor do avô, que morreu em abril de 2014. Por sete anos, também atuou na parte comercial do SBT.