Neto reage a assalto em São Paulo e promete dar prêmio para quem ‘entregar’ os criminosos

Apresentador e o produtor Renato Nalesso, conhecido como Kaskão, foram vítimas do crime no trânsito ao serem surpreendidos por dois homens na Rua João de Pietro, no bairro do Morumbi

Reprodução/TV Bandeirantes Neto é ídolo do Corinthians e apresentador da TV Bandeirantes



O apresentador Neto, do Grupo Bandeirantes, foi assaltado nesta quarta-feira, 5, em São Paulo. O ex-jogador e o produtor Renato Nalesso, conhecido como Kaskão, foram vítimas do crime no trânsito ao serem surpreendidos por dois homens na Rua João de Pietro, no bairro do Morumbi, próximo à sede da emissora. Através de sua conta no Instagram, o ídolo do Corinthians exibiu o momento em que perde ser pertences e persegue os bandidos, mas não consegue alcançá-los. O comunicador, na legenda, afirmou que dará um prêmio para quem “entregar” os criminosos para a polícia. “Quem entregar ganha uma camisa autografada”, escreveu.

Em sua emissora, a Rádio Craque Neto, o apresentador tranquilizou os fãs. “Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e o Kascão. Cortei a mão, cortei a perna, corri atrás do ladrão. O pique que dei, nenhum jogador do Corinthians deu”, afirmou, comparando com a situação do time alvinegro. “Aquele semáforo ali é para assalto mesmo. Tentei segurar ele, não consegui, mas puxei. E aí o Corinthians perde… Meu dia foi bom, hein”, brincou. “Se eu pego aquele moleque, eu ia quebrar de porrada… E o pique que eu dei, nem (Usain) Bolt. Só que não consegui pegar ele, que era mais rápido (do) que eu.”

*Com informações do Estadão Conteúdo