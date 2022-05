Neymar acaba com rumores envolvendo Newcastle e reafirma desejo de seguir no PSG

No Catar para uma série de eventos de patrocinadores, o brasileiro falou das especulações sobre uma possível saída para o futebol inglês

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar disse que pretende continuar no PSG na próxima temporada



Os jornais “The Sun”, da Inglaterra, e “L’Équipe”, da França, noticiaram nesta quarta-feira, 25, que o atacante Neymar pode ser contratado pelo Newcastle, clube da Premier League que foi comprado por um fundo árabe. O craque brasileiro, entretanto, negou os rumores de uma possível ida para a Inglaterra e reafirmou o desejo de permanecer no Paris Saint-Germain. “Verdadeiro. De minha parte verdadeiríssimo (risos). Ainda não me chegou nada, mas da minha parte a verdade é que fico”, disse o jogador de 30 anos, em entrevista ao canal “Oh My Goal”, do YouTube.

No Catar para uma série de eventos de patrocinadores, Neymar deve aproveitar as férias nos próximos dias e se apresentar junto ao restante do elenco do PSG somente no dia 4 de julho, quando começa a pré-temporada. O primeiro compromisso da equipe de Paris para a temporada 2022/2023 está marcado para o dia 31 de julho, contra o Nantes, pela Supercopa da França. Com contrato até 30 de junho de 2025, o astro segue em busca de levar a equipe parisiense ao título da Liga dos Campeões.