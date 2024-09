Neymar critica Mbappé a brasileiros do Real Madrid, diz rádio

A trajetória de polêmicas entre o atacante brasileiro e o francês vai desde desentendimento sobre batidas de pênaltis da equipe até declarações de Mbappé sobre preferir ver Neymar fora do clube

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Apesar das situações que vieram à tona, não há uma confirmação de que os dois mantiveram má relação durante as seis temporadas que jogaram juntos



Companheiros de Paris Saint-Germain por seis anos, Neymar e Mbappé nunca mantiveram relação de proximidade fora dos gramados. A dupla ainda acumula polêmicas e atritos em si que se tornaram públicos enquanto atuavam na mesma equipe. Agora, mesmo separados e jogando em clubes diferentes, o nome dos dois voltou estar ligado em mais uma situação que indicaria uma má relação entre os dois. Isso porque o atacante do Al-Hilal teria criticado o francês para seus colegas brasileiros que atuam no Real Madrid, clube que contratou Mbappé nesta temporada. O comentário de Neymar teria sido dito ao quarteto brasileiro que joga pela equipe espanhola, Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e o recém-chegado Endrick.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo informações do jornalista francês Cyril Hanouna, da rádio Europe 1, o atacante da seleção brasileira afirmou que dividir clube com Mbappé era “catastrófico, o inferno”. A revelação aconteceu ao vivo no programa “On marche sur la tête”, da rádio francesa. “Os brasileiros do Real Madrid são amigos de Neymar. Sempre houve uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé aos brasileiros, dizendo a eles que era catastrófico (jogar com ele), que era o inferno”, diz Hanouna no programa.

A trajetória de polêmicas entre Neymar e Mbappé vai desde desentendimento sobre quem bateria os pênaltis da equipe até declarações do francês sobre preferir ver o brasileiro fora do clube por ele ser um “indisciplinado”. Apesar das situações que vieram à tona, não há uma confirmação de que os dois mantiveram má relação durante as seis temporadas que jogaram juntos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte