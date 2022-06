Neymar deixa treino da seleção com dores e vira dúvida para amistoso contra a Coreia do Sul

No último treino antes do jogo diante dos sul-coreanos, realizado na manhã de hoje, o camisa 10 sofreu um pisão em uma dividida com Danilo e Léo Ortiz

EFE/Antonio Lacerda Neymar durante partida da seleção brasileira



Neymar virou dúvida para o amistoso da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, marcado para esta quinta-feira, em Seul – a bola rola a partir das 8 horas (de Brasília). No último treino antes do jogo diante dos sul-coreanos, realizado na manhã de hoje, o camisa 10 sofreu um pisão em uma dividida com Danilo e Léo Ortiz. Imediatamente, o atacante se queixou de dores no pé direito, o mesmo que ele lesionou o quinto metatarso em 2018 e 2019. Desta vez, no entanto, a região atingida foi outra. Através das redes sociais, o jogador postou uma foto do pé inchado.

“Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão. Apresentou um inchaço importante, não conseguiu continuar no treino, e iniciamos o tratamento. Ele está em observação, vamos ver como vai responder nas próximas horas. Temos um tempo curto, mas que vamos usar para que ele possa se recuperar. Vai ser feita uma avaliação mais detalhada e vamos contar com o tempo para definir a presença dele no jogo”, disse o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. “O momento estamos fazendo avaliação clínica, como incha rápido, estamos aguardando evolução. Ele será reavaliado, se for necessário, faremos exame de imagem. Tratar com gelo, para diminuir o inchaço, medicamente, mas o que estava causando desconforto era principalmente a chuteira”, completou.

Caso Neymar não tenha condições de entrar em campo, o possível substituto do jogador será o meio-campista Philippe Coutinho. Assim, um provável Brasil tem: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho (Vini Júnior ou Neymar); Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá. Três dias depois de jogar contra os sul-coreanos, no próximo domingo, a Canarinho encara o Japão, em Tóquio, no segundo e último amistoso da Data Fifa. Inicialmente, uma terceira partida estava marcada, contra a Argentina, na Austrália. O jogo, porém, foi cancelado por parte dos “hermanos”.