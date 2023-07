Neymar diz que chorou 5 dias seguidos após eliminação para a Croácia e pensou em deixar a seleção

Atacante revelou que foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira, mas confirmou que estará na Copa 2026

Reprodução/ youtube Neymar revelou que pensei em desistir da seleção brasileira após eliminação na Copa de 2022



Neymar participou nesta quarta-feira, 19, do quadro ‘Que Papinho’, do streamer Casimiro, no Youtube, e falou sobre Copa do Mundo de 2022, seleção brasileira, vida pessoal e próximo mundial. Logo no início da entrevista, o atacante revela que chorou por cinco dias seguidos após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final no Catar. “Chorei porque dói muito seu sonho ir embora do nada, do jeito que foi, eu preferia não ter feito gol e perder no pênalti. É uma dor que só a gente que estava ali vai sentir”, disse. Lembrando que o gol de Neymar na prorrogação levaria a seleção brasileira para a semifinal da Copa, mas empate quatro minutos depois levou para os pênaltis e classificou os croatas. Perguntado sobre o que deu errado no jogo, Neymar citou o cansaço no fim da partida e admite que “todo mundo errou” no lance crucial de Petkovic. “Pós-Copa do Mundo eu não queria [continuar na seleção], mas eu repensei. Repensei porque eu sou muito fominha. Não por passar pela dor da derrota, mas por ver minha família sofrendo muito, então isso pesa bastante, mas eles vão ter que aguentar de novo. Vai dar bom, tem que dar”, disse entre risos.

Confira abaixo a íntegra da entrevista: