Neymar surpreende ao anunciar cruzeiro temático para dezembro de 2023

‘Ney em Alto Mar’ passará pelo litoral de SP e RJ no MSC Precioza e valores variam de R$ 4.800 a R$ 5.800

MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar Jr. surpreendeu os fãs ao anunciar cruzeiro temático no Brasil próximo do Ano Novo



Neymar Jr. surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 29, ao anunciar um cruzeiro temático de três dias pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro em dezembro de 2023. O jogador está afastado do PSG por lesão, mas tem contrato com a equipe até 2025 e rumores de que o clube quer negociá-lo na próxima janela de transferências têm aumentado. No entanto, o ‘Ney em Alto Mar’ cria um empecilho para ida de Neymar à Premier League (onde era especulado no Manchester United) pelas datas de sua realização: de 26 a 29 de dezembro. O anúncio foi feito pelo perfil @NeymarJrSite, perfil oficial do atleta. No site oficial do cruzeiro, as informações são de que o embarque e desembarque acontecerá na cidade de Santos com uma parada em Búzios/RJ a bordo de um MSC Precioza, da empresa MSC Cruzeiros. Os valores variam conforme o tipo de cabine: na interna sem janela para uma pessoa o valor é de R$ 4.800 + R$ 860 de taxas portuárias (mais barato) e na cabine externa com varanda para 4 pessoas o preço é de R$ 5.799,96 + R$ 860 das taxas portuárias (mais caro). Está incluso no pacote shows, acomodação, alimentação completa, serviço 24 hrs e espetáculos no Platinum Theatre. Para mais informações clique aqui.

Neymar no Brasil?

A postagem sobre o cruzeiro temático rendeu teorias dos fãs nos comentários. Alguns especularam que o anúncio seria para o Cruzeiro Esporte Clube, de Ronaldo Fenômeno. Outros ainda acreditam que Neymar retornará para o Santos. Isso porque na semana passada, o clube fez uma postagem relembrando 10 anos que o atacante se transferiu para a Europa com um recado de que ele voltaria “em dez anos”. Neste ano, o pai de Neymar viabilizou um novo patrocínio para o clube, o que muitos fãs acreditam que seria uma oportunidade para o craque voltar. Ainda sem informações oficiais de qual será o futuro do jogador, o que resta aos fãs é conseguir uma vaga no cruzeiro.