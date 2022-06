No Instagram, Edenilson coloca ‘macaco’ na frente do nome e protesta contra decisão da perícia  

O IGP afirmou que não foi possível identificar a fala do corintiano Rafael Ramos durante o jogo realizado em 14 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Edenilson protestou contra a perícia no caso em que acusa Rafael Ramos, do Corinthians, de praticar racismo



Edenilson, meio-campista do Internacional, ficou completamente revoltado com o resultado da perícia feita pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), contratado para apurar a denúncia de racismo contra Rafael Ramos, lateral do Corinthians – o órgão afirmou que não foi possível identificar a fala do corintiano durante o jogo realizado em 14 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão. No Instagram, o atleta do Colorado adicionou a palavra “macaco” ao seu nome, termo que teria sido utilizado pelo defensor português do Timão. Além disso, ele apagou todas suas publicações na rede social.

“Não iriam nos calar? Já nos calaram. Se ofendidos, aceitem e engulam à seco. Finjam que não escutaram, é uma luta desleal, é uma luta inconclusiva”, escreveu Edenilson, que postou um “Stories” em que aparece comemorando um gol com o braço levantado e com o punho cerrado – o movimento é conhecido por ser um gesto antirracista. O laudo do IGP foi enviado à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela investigação. Além disso, o STJD também apura o caso e já escutou as versões dos dois envolvidos no episódio.