Igor Gomes é denunciado pelo STJD e pode pegar seis jogos de suspensão

A audiência foi marcada para a próxima quarta-feira, 15, no Rio de Janeiro

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes participando de jogada em partida contra o Corinthians



O meio-campista Igor Gomes foi denunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, 8, por causa da expulsão sofrida no empate entre São Paulo e Ceará, no dia 28 de maio, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador são-paulino foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código”. A audiência foi marcada para a próxima quarta-feira, 15, no Rio de Janeiro. Em caso de punição, o jovem pode pegar até seis jogos de suspensão.

Igor Gomes foi expulso diante do Ceará por causa de um segundo cartão amarelo, já no final da partida, aos 44 minutos do segundo tempo. No edital publicado no site do STJD, o processo do meio-campista são-paulino incluía o item dois do parágrafo segundo do CBJD, que fala em “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. Apesar disso, o árbitro daquele jogo, Bruno Arleu de Araújo, não citou qualquer reclamação do jovem ao deixar o campo. Após cumprir suspensão diante do Avaí, ele está apto para jogar contra o Coritiba, nesta quinta-feira, 9, fora de casa.