Brasileiro é escolhido pelo Golden State Warriors no Draft da NBA

Gui Santos, do Minas Tênis, foi a 55ª escolha do evento nesta quinta-feira, 23

Orlando Bento/MTC Gui Santos é ala e foi destaque do Minas Tênis no NBB



O Brasil terá mais um representante na NBA. Gui Santos foi escolhido pelo Golden State Warriors no Draft desta quinta-feira, 23. O ala do Minas Tênis, de 20 anos, é o 16º brasileiro escolhido para jogar a principal liga de basquete do mundo. Gui foi a 55ª escolha, sendo que depois dele apenas três nomes foram anunciados. O brasileiro foi escolhido por um olheiro da franquia da Califórnia que foi até Minas acompanhar os jogos in loco no mês de maio. A ida de Gui ao Warriors pode ter influência de sua aproximação com Leandrinho, que trabalha na comissão técnica dos atuais campeões, e jogou com o ala no Minas Tênis em 2019. No entanto, apesar de ser draftado, não é certo o futuro de Gui Santos na Liga. Ele pode ser contratado para a próxima temporada, seguir na NBB para desenvolvimento, ir ao exterior para se desenvolver ou ser utilizado na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.