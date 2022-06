No radar do Athletico-PR, Daniel Alves fica sem contrato no Barcelona e fala sobre futuro

O lateral-direito pretende jogar em uma grande liga para ter a chance de disputar a Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira

Reprodução/Twitter/@Barcelona_ES Daniel Alves comemorando gol com a camisa do Barcelona



O contrato de Daniel Alves com o Barcelona foi encerrado oficialmente nesta quinta-feira, 30. Através das redes sociais, o lateral-direito tratou de “vender o seu peixe”, publicando um vídeo de seus melhores momentos no time catalão e relembrando sua trajetória no futebol. Em busca de um novo clube, o veterano de 39 anos ironizou ao dizer que “está muito velho e desacreditado no mercado”. Vale lembrar que Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico Paranaense, disse que está monitorando o defensor, que pretende jogar em uma grande liga para ter a chance de disputar a Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira.

“Último dia de contrato e como vocês já me conhecem, não se assinar um compromisso novo sem ter acabado o antigo. Aproveito também pra vender o meu peixinho, já que estou muito velho e desacreditado no mercado. Nas imagens você vão ver um velhinho fazendo algumas coisas com um olhar diferente e sempre com a cabeça muito bem alta. Também podemos apreciar que há uma intensidade considerável e um jogo bastante consciente. Brincadeiras à parte, hoje pra valer estou livre no mercado. Meu nome é Dani Alves, brasileiro, mas conhecido como Good Crazy, tenho 39 anos e juntos com os meus, sou o maior vencedor da história do futebol com 43 troféus. Se alguém me passar, vou jogar até os 50 anos”, afirmou o jogador.