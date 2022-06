Vanderlei Luxemburgo anuncia pré-candidatura ao Senado por Tocantins

Ex-treinador se filiou ao PSB e quer ‘mudar as velhas práticas políticas’ do Estado

Mauro Horita/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo disse que sua 'história no esporte acabou' e irá tentar vaga no Senado



Com uma carreira extensa como treinador, Vanderlei Luxemburgo anunciou nesta quarta-feira, 29, sua pré-candidatura ao Senado pelo estado do Tocantins, onde mora há 18 anos. Ídolo por onde passou, Luxemburgo se filiou ao PSB e ganhou apoio de seguidores nas redes sociais. “Saí de casa muito cedo para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Não foi fácil, mas com muito orgulho posso dizer que o esporte salvou a minha vida. As dificuldades sempre foram um combustível para superar os obstáculos e lutar por aquilo que acredita. No esporte cumpri minha missão”, disse o treinador em vídeo publicado nas redes sociais. “Estudei muito, trabalhei em equipe e levei inovação e gestão para a minha atividade, me tornei um vencedor reconhecido no Brasil e no mundo. Mas a vida me apresenta uma nova missão: representar o nosso Tocantins. O Estado que eu escolhi para morar e para investir”, completou. Luxemburgo disse que irá mudar as ‘velhas práticas políticas’ do Estado e finalizou com seu slogan. “De mim não esperem promessas, mas comprometimento”.