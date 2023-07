Nova Zelândia derrota a Noruega por 1 a 0 e vence primeira partida em Copas do Mundo

Triunfo foi o primeiro da história do país, que sedia o torneio ao lado da Austrália; atacante Wilkinson foi responsável por marcar o gol que garantiu o resultado

Saeed KHAN / AFP New Zealand's forward #17 Hannah Wilkinson celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group A football match between New Zealand and Norway at Eden Park in Auckland on July 20, 2023. (Photo by Saeed KHAN / AFP)



Na partida inaugural da Copa do Mundo Feminina de 2023, a Nova Zelândia venceu a Noruega pelo placar de 1 a 0 e faturou sua primeira vitória na história do torneio, contrariando o favoritismo da Noruega. A atacante Wilkinson foi responsável por marcar o gol da vitória neozelandesa no começo do segundo tempo, quando finalizou um cruzamento de primeira e venceu a goleira norueguesa. Por vários minutos, a Nova Zelândia se impôs, mas não conseguiu abrir o placar. A principal chance veio já no final do jogo, quando Percival perdeu um pênalti que mataria o jogo. A Noruega, por sua vez, tentou buscar a igualdade no placar e chegou a ter chutes na trave e bolas defendidas pela goleira neozelandesa Esson. Ao fim da partida, as jogadoras da casa comemoraram ao lado da torcida, com diversas atletas indo às lágrimas ainda em campo. A Nova Zelândia volta a campo na terça-feira, 25, para enfrentar o Panamá às 2h30. Já a Noruega, entra em campo logo depois, às 5h, para tentar se manter viva contra a Suíça.