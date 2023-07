Tiroteio em canteiro de obras na Nova Zelândia deixa ao menos três mortos

Incidente em Auckland aconteceu horas antes da estreia da Copa do Mundo de futebol feminino

Reprodução / NZ Herald por Michael Craig Tiroteio deixou três mortos, incluindo o atirador na manhã desta quinta-feira (horário local)



No dia da estreia da Copa do Mundo de futebol feminino em Auckland, na Nova Zelândia, um tiroteio em um canteiro de obras assustou os moradores da cidade. De acordo com o ‘NZ Herald’, um homem de 24 anos invadiu um prédio do Auckland CBD que está sendo reformado por volta das 7h22 desta quinta-feira horário local (16h22 no horário de Brasília) e atirou contra os trabalhadores. A polícia informou que três pessoas morreram, incluindo o atirador, e outras seis estão feridas. O superintendente interino, Sunny Patel, confirmou ao site que não há risco à segurança nacional. Para atender o ocorrido, algumas estradas precisaram ser fechadas pelas autoridades e é possível que o deslocamento para a partida de estreia do Mundial feminino seja afetado. O jogo inaugural entre Nova Zelândia e Noruega acontece no estádio Eden Park às 19h horário local (4h no horário de Brasília). A Federação de Futebol da Nova Zelândia informou pelo Twitter que toda a delegação está bem e segura e pediu para que os torcedores se informem com a polícia local. O jogo segue mantido.