O banimento da Rússia pela FIFA: regulamentos e impacto nas Copas do Mundo

A base jurídica e esportiva que afastou a seleção russa e seus clubes dos campeonatos internacionais após o início da guerra na Ucrânia

MANDEL NGAN / POOL / AFP O afastamento não ocorreu em uma única etapa, mas por meio de uma rápida escalada de sanções



A exclusão da Rússia do futebol global é um dos maiores embargos esportivos da era contemporânea. Entender como a guerra na Ucrânia fez a Rússia ser banida das Copas do Mundo e competições oficiais exige a análise dos regulamentos acionados pelas principais entidades esportivas. Em 28 de fevereiro de 2022, quatro dias após o início do conflito armado, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) anunciaram a suspensão por tempo indeterminado de todas as seleções e clubes do país. A decisão tirou os russos das eliminatórias para o Mundial do Catar e interrompeu a participação de equipes tradicionais nas ligas europeias.

A cronologia da suspensão esportiva internacional

O afastamento não ocorreu em uma única etapa, mas por meio de uma rápida escalada de sanções. Inicialmente, federações de países como Polônia, Suécia e República Tcheca se recusaram publicamente a entrar em campo contra a Rússia nos jogos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022. Sob pressão, a FIFA determinou num primeiro momento que a equipe russa mandasse seus jogos em campo neutro, sem torcida e sem o uso do hino ou da bandeira nacional.

A medida foi considerada insuficiente pela comunidade internacional e pelos adversários, o que resultou em um boicote generalizado. Diante do impasse, a FIFA e a UEFA oficializaram o banimento total. A União de Futebol da Rússia (FUR) recorreu imediatamente das punições na Corte Arbitral do Esporte (CAS), alegando que a suspensão não tinha base legal e violava o direito de defesa do país. Em julho de 2022, o tribunal sediado na Suíça rejeitou todos os recursos russos, mantendo a exclusão ativa de forma indefinida.

Os estatutos da FIFA e os regulamentos de transferência aplicados

Para justificar o banimento sem infringir seus próprios estatutos de neutralidade política, a FIFA e a UEFA não aplicaram uma punição direta por atos do governo, mas acionaram cláusulas de segurança e “força maior”. O argumento validado pela CAS estabeleceu que o conflito criou circunstâncias imprevistas e sem precedentes. A presença da Rússia inviabilizaria a organização e a segurança dos torneios, já que as recusas de outros países em entrar em campo quebrariam a ordem das competições.

Além de barrar a bola rolando, a FIFA alterou sua legislação trabalhista. A entidade introduziu e renovou sucessivamente o Anexo 7 do Regulamento de Status e Transferência de Jogadores (RSTP). Com validade prorrogada até junho de 2026, a norma permite que jogadores e treinadores estrangeiros com vínculos empregatícios na Rússia e na Ucrânia suspendam seus contratos unilateralmente. O regulamento garante segurança jurídica para profissionais que queiram deixar a região em conflito, permitindo que assinem com outras equipes sem o pagamento de multas rescisórias aos clubes russos.

Mudanças de sedes, logística e bloqueios financeiros

As regras de infraestrutura e a logística das grandes finais europeias sofreram adaptações drásticas em resposta ao conflito. O impacto imediato ocorreu na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2022. Originalmente agendada para o Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, a partida foi transferida para o Stade de France, em Paris, marcando a retirada do principal evento de clubes da Europa do território russo.

O cerco estrutural e financeiro afetou a captação de recursos da UEFA, que rescindiu um de seus maiores contratos de patrocínio com a gigante estatal russa de gás Gazprom. Além disso, a confederação bloqueou o sistema de candidaturas esportivas, declarando inelegíveis os projetos oficiais da Rússia para sediar a Eurocopa de 2028 e a de 2032, impedindo o reaproveitamento da infraestrutura construída para a Copa do Mundo de 2018.

O impacto nos torneios e a queda no ranking europeu

A ausência prolongada desidratou rapidamente as estatísticas e a relevância do futebol russo. Sem permissão para disputar competições chanceladas, a seleção principal ficou restrita à realização de partidas amistosas contra nações sem restrições diplomáticas. Entre os principais eventos oficiais perdidos pelas equipes russas devido às sanções, destacam-se:

Repescagem e fase final da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar.

Eurocopa Feminina de 2022, na qual a seleção estava classificada e foi substituída por Portugal.

Liga das Nações da UEFA, sofrendo rebaixamento automático por ausência de jogos.

Eliminatórias para a Eurocopa Masculina de 2024, sediada na Alemanha.

Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo da FIFA 2026, com sede na América do Norte, tendo o país sido formalmente excluído do sorteio de grupos.

O cenário para os clubes acompanhou a seleção nacional. Sem disputar a Liga dos Campeões e a Liga Europa há diversas temporadas, o coeficiente da Rússia no ranking oficial da UEFA despencou. Se o banimento for revogado no futuro, o país perderá as vagas diretas aos torneios continentais, forçando suas equipes a disputarem fases preliminares mais longas.

No primeiro trimestre de 2026, o cenário internacional se manteve estagnado. Apesar de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter feito declarações públicas sugerindo que o banimento precisava ser encerrado para evitar o isolamento das categorias de base, o comando da UEFA não cedeu. Em congresso realizado na Bélgica em fevereiro de 2026, a confederação europeia reafirmou sua postura administrativa, garantindo que não há planos para reintegrar os russos às eliminatórias e aos torneios oficiais enquanto a guerra estiver em curso.

Fontes Consultadas