O que está em jogo na última rodada do Campeonato Paulista 2023?

À exceção do duelo Corinthians x Santo André, todas as partidas serão realizadas às 16 horas (de Brasília) de domingo e serão decisivas para a reta final do Estadual

Rubens Chiri/Saopaulofc.net Giuliano Galoppo é o vice-artilheiro do Paulistão



A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2023 começa a ser disputada neste sábado, 4, com a partida entre Corinthians e Santo André, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). À exceção do duelo em Itaquera, os outros sete jogos acontecem às 16 horas (de Brasília) de domingo, 5, e serão decisivos para a reta final do Estadual. Além de decretar os dois rebaixados para a Série A2, os confrontos também definirão quem são os últimos dois classificados às quartas de final – até o momento, Red Bull Bragantino, São Paulo, Água Santa, Corinthians, Palmeiras e São Bernardo estão assegurados no mata-mata. Os embates também terão importância para definir em quais estádios a próxima fase será disputada – quartas de final e semifinais serão resolvidas em jogos únicos. Abaixo, veja o que vale a 12ª rodada do Paulistão.

Corinthians x Santo André – Neo Química Arena, às 18h30 de sábado

O duelo em Itaquera será o menos decisivo da última rodada do Estadual. Líder do Grupo C, o Corinthians tem 19 pontos e não pode ser ultrapassado pelo segundo colocado. Assim, o Timão apenas cumprirá tabela para saber quem será seu adversário nas quartas de final na Neo Química Arena – São Bento, Ituano e Ferroviária ainda podem se classificar. O único objetivo do Alvinegro é chegar embalado para o mata-mata e com chance de assumir a segunda posição geral numa eventual semifinal – atualmente, o time do Parque São Jorge está atrás de Palmeiras (27), São Bernardo (26), São Paulo (20) e Água Santa (20). O Santo André, por sua vez, está na terceira posição da chave D e não tem chances de ir às quartas ou de ser rebaixado.

Botafogo-SP x São Paulo – Santa Cruz, às 16h de domingo

O confronto em Ribeirão Preto promete ser quente. Dono da casa, o Botafogo-SP é o segundo colocado do Grupo A com 14 pontos, levando a melhor que o Santos no número de vitórias. Assim, a equipe interiorana depende apenas de uma vitória sobre o São Paulo para seguir às quartas de final. O Tricolor da capital, por sua vez, está na ponta na chave B, mas tem a mesma pontuação que o Água Santa. Assim, os comandados por Rogério Ceni também precisam do triunfo para terminar a fase na liderança e contar com sua torcida nas quartas de final.

Ferroviária x Inter de Limeira – Fonte Luminosa, às 16h de domingo

O confronto dos desesperados acontecerá em Araraquara. Penúltima colocada na classificação geral e dentro da zona de rebaixamento, a Ferroviária precisa vencer para escapar da degola. Com o empate, a Locomotiva só escapa com uma combinação de resultados: goleada do Santos sobre o Ituano, além de um tropeço da Portuguesa com o Mirassol. A situação da Inter de Limeira, por outro lado, é menos complicada. Para o Leão da Paulista, basta um empate para assegurar a permanência na elite do Paulistão.

Guarani x Palmeiras – Brinco de Ouro da Princesa, às 16h de domingo

Lanterna do Grupo B, o Guarani entrará em campo sem possibilidade de queda ou de classificação, apenas cumprindo tabela no Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras, por sua vez, precisa de uma vitória para garantir a primeira posição de seu grupo e geral. Caso não ganhe do Bugre, o time de Abel Ferreira terá de torcer para um tropeço do São Bernardo diante do Água Santa. A diferença para o Bernô, atualmente, é de apenas um ponto.

Ituano x Santos – Novelli Júnior, às 16 horas de domingo

Outro duelo que promete ser emocionante acontecerá em Itu. Terceiro colocado na chave C, o Ituano entra em campo com a possibilidade de avançar às quartas ou até mesmo de ser rebaixado. Por isso, apenas um triunfo interessa para o Galo de Itu, que contará com o apoio de sua torcida. O Santos terá o mesmo objetivo. No terceiro lugar do Grupo A, a equipe da Baixada necessita de um triunfo para sonhar com a classificação. Além disso, os santistas precisam torcer para o Botafogo-SP não ganhar do São Paulo em Ribeirão Preto.

Mirassol x Portuguesa – Municipal de Mirassol, às 16 horas de domingo

Na terceira colocação do Grupo B, o Mirassol é outro time que entra em campo sem aspirações. Do outro lado, porém, a Portuguesa vive uma condição dramática. Lanterna na classificação geral, a Lusa terá que ganhar o confronto e torcer para Ituano e Ferroviária não vença seus respectivos jogos. A missão é muito difícil.

São Bento x Red Bull Bragantino – Walter Ribeiro, às 16h de domingo

Em casa, o São Bento conta com sua torcida para avançar ao mata-mata. Na segunda posição do Grupo C, o time de Sorocaba depende apenas de si para garantir uma classificação. Uma derrota, porém, pode decretar a queda para a Série A2. Do outro lado, o Red Bull Bragantino já está nas quartas de final e só precisa de um ponto para acabar a fase de grupo no primeiro lugar da chave A.

São Bernardo x Água Santa – Primeiro de Maio, às 16h de domingo

O duelo no ABC será um encontro das duas equipes sensações deste Paulistão. Dono da segunda melhor campanha geral, o São Bernardo busca a oitava vitória consecutiva e uma classificação como primeiro colocado do Grupo D – para isso, terá que “secar” o Palmeiras. Já o Água Santa vive a mesma situação. Além de ganhar do Bernô, o time de Diadema torce por um tropeço do São Paulo para acabar na liderança da chave B.