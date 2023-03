Namorada de Pedrinho diz em BO que jogador era agressivo, a chamou de ‘prostituta’ e ameaçou matá-la

No Boletim de Ocorrência, ao qual o site da Jovem Pan teve acesso, a mulher diz que o atleta começou a apresentar temperamento instável e agressivo com seis meses de namoro

O atacante Pedrinho, do São Paulo, está sendo acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Amanda Nunes. No Boletim de Ocorrência, ao qual o site da Jovem Pan teve acesso, a mulher descreve que manteve relacionamento com o jogador por quatro anos. Na versão da vítima, em seis meses de namoro, o atleta começou a apresentar temperamento instável e agressivo. Em 2022, a relação foi interrompida e, posteriormente, reatada. Depois disso, a jovem conta que as agressões físicas e psicológicas foram iniciadas, com socos e puxões de cabelo. A vítima relata que, na última segunda-feira, 27, voltou a sofrer agressões, ofensas e ameaças durante uma briga. “Você é um lixo! Tem que virar prostituta. Você é pobre. Sua família não presta. Se você esplanar para alguém, acabo com sua vida. Cadê seu celular? Não está com você? Que bom, pois assim vou dar um sumiço, te matar e ninguém vai ficar sabendo (sic)”.

O documento ainda destaca que foram feitas fotos das lesões sofridas por Amanda. Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a assessoria de Pedrinho disse que não vai se manifestar por enquanto. Em nota, o São Paulo declarou acompanhar o caso com “atenção” e disse que aguardará as investigações da polícia e dos demais órgãos competentes para tomar uma providência. Questionada, a equipe de comunicação do clube não soube informar se o atacante será relacionado para o duelo contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, marcado para o próximo domingo, 5, pela última rodada do Paulistão. Emprestado pelo Lokomotiv Moscow (Rússia), o atacante foi contratado no início desta temporada e soma três gols em nove partidas. Anteriormente, colecionou passagens por Audax-SP, Oeste, Athletico-PR, Bragantino e América-MG.