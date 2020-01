Oficial! Botafogo anuncia japonês Honda como novo reforço para 2020

Reprodução Honda é o novo contratado do Botafogo



O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), a contratação do meio-campista Keisuke Honda, de 33 anos. Através de vídeo postado nas redes sociais, o Glorioso encerrou com a novela envolvendo o japonês.

Na última terça-feira, a informação de que Honda já estava fechado com o clube carioca foi desmentida pelo próprio jogador, que utilizou o seu Twitter para afirmar que ainda não havia dado uma resposta ao Botafogo.

Hoje, no entanto, o próprio Honda confirmou que será mais um jogador do time de General Severiano. No Instagram, o nipônico mandou um recado para os botafoguenses.

“Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo no Botafogo. Vamos nos ver no Rio de Janeiro. Até logo, obrigado, tchau”, disse, em português.

Honda virou obsessão entre os torcedores do Glorioso, que chegaram a criar uma hashtag em japonês para tentar seduzir o craque. Sem clube desde que deixou o Vitese, da Holanda, no início de janeiro, o nipônico aceitou a proposta do Botafogo.

Experiente, Honda coleciona passagens por diversas equipes do futebol mundial, como o Nagoya Grampus (Japão), VVV-Venlo (Holanda), CSKA (Rússia), Milan (Itália), Pachuca (México) e outros. No seu último clube, o Vitese, ele teve pouco espaço e realizou apenas quatro partidas.

Pela seleção japonesa, o meio-campista soma 98 partidas, 37 gols e três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).