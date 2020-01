Vai melar? Honda diz que ainda não aceitou proposta do Botafogo

Reprodução/Instagram Honda está na mira do Botafogo



O japonês Keisuke Honda utilizou sua conta no Twitter, na tarde desta terça-feira (28), para desmentir a informação de que estaria acertado com o Botafogo. Atualmente sem clube, o meio-campista afirmou que ainda não decidiu se vai aceitar a proposta do Glorioso.

“Eu tenho conversado com eles, mas ainda não decidi”, escreveu Honda, que deixou parte da torcida botafoguense decepcionada nas redes.

Mais cedo, o “Globoesporte.com” noticiou que o meia de 33 anos aceitou a oferta do Botafogo, que consiste em salário mensal e um adicional por produtividade. A publicação também informou que Honda deverá chegar ao Rio de Janeiro para assinar vínculo até o final desta semana.

Experiente, Honda coleciona passagens por diversas equipes do futebol mundial, como o Nagoya Grampus (Japão), VVV-Venlo (Holanda), CSKA (Rússia), Milan (Itália), Pachuca (México) e outros. No seu último clube, o Vitese, da Holanda, Honda teve pouco espaço e realizou apenas quatro partidas.

Pela seleção japonesa, o meio-campista soma 98 partidas, 37 gols e três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).