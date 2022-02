Ônibus do Bahia é atacado com bomba antes de jogo contra o Sampaio Correa; atletas ficaram feridos

O goleiro Danilo Fernandes foi atingido por estilhaços no rosto e encaminhado ao hospital

Divulgação/ Twitter Bahia Atletas ficaram machucados após o explosivo ser lançado no ônibus



Horas antes do jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o ônibus da equipe tricolor foi atacado com uma bomba na chegada ao estádio Fonte Nova. Segundo comunicado do clube, o goleiro Danilo Fernandes foi atingido por estilhaços no rosto e precisou ser encaminhado para um hospital. Outros atletas também ficaram feridos, mas os nomes não foram divulgados. Um carro que passava no local na hora também foi atingido. O ataque causou indignação na torcida e o Bahia cogitou não entrar em campo, mas o técnico Guto Ferreira confirmou o duelo. “O grupo através da sua dignidade e profissionalismo vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia”, disse o treinador antes do jogo. Guto ainda comentou na entrevista que o goleiro não perdeu a visão “por poucos centímetros”.