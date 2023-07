Pai da zagueira Lauren ganha carro após vender o seu para acompanhar a filha na Copa

Erymar Alexandre precisava de recursos para custear a viagem até a Austrália

Reprodução/ instagram @lealcostalekao Lekão acompanha a filha Lauren em todas as competições que ela participa



O pai da zagueira brasileira Lauren, o socorrista Erymar Alexandre, viralizou nas redes sociais nesta semana após revelar em entrevista ao Gaúcha Zero Hora que vendeu seu único carro para conseguir viajar à Austrália e acompanhar a filha na Copa do Mundo feminina. Ery, ou Lekão como é conhecido, é famoso no meio do futebol feminino por sempre acompanhar a jogadora. Ele já chegou a fazer transmissões online quando o campeonato em que ela estava não tinha transmissão oficial e ajudou diversos outros pais e torcedores. A história de Erymar chamou a atenção da Volkswagen Brasil, que garantiu no Twitter que ele ganhará um novo polo quando voltar para casa. Aos 20 anos, Lauren está em sua primeira Copa do Mundo. Ela foi campeã com a seleção brasileira do Sul-Americano sub-20 no ano passado.