Palmeiras de fora? O que está em jogo na última rodada da Libertadores

Entre os brasileiros, já estão classificados Flamengo, Corinthians e Mirassol

Carl de Souza/AFP O Flamengo lidera o grupo e já está classificado, bir



A Copa Libertadores da América termina nesta semana a sua fase de grupos. Alguns times já estão classificados, enquanto outros ainda lutam pela vaga nas oitavas de final. Também tem aqueles que podem seguir na Copa Sul-Americana.

Entre os brasileiros, já estão classificados Flamengo, Corinthians e Mirassol. Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense ainda definem sua situação. Todos os times com 13 pontos lutam pela liderança geral da fase de grupos, que dá a vantagem de decidir os jogos eliminatórios em casa. Veja como estão todos os grupos:

Grupo A

O Flamengo lidera o grupo e já está classificado, com 13 pontos. Independiente Medellín e Estudiantes se enfrentam na Argentina pelo segundo lugar, com os colombianos precisando apenas de um empate. Cusco, o último do grupo, pega o Mengão sem chance de classificação.

Grupo B

A liderança do grupo está com o Coquimbo Unido, do Chile, já classificado. Tolima, da Colômbia, Universitario do Peru e Nacional do Uruguai podem se classificar ainda. Os colombianos, se vencerem, podem até liderar o grupo.

Grupo C

O argentino Independiente Rivadavia já tem a liderança e a classificação garantidas, com 13 pontos. A segunda colocação ainda está em disputa entre Bolívar, da Bolívia, Fluminense e La Guaira, da Venezuela. O Tricolor Carioca precisa vencer os venezuelanos e torcer pela derrota dos bolivianos para garantir a segunda colocação. Se o Bolívar vencer, já está classificado.

Grupo D

O Universidad Católica está liderando o grupo D, com 10 pontos, seguido por Cruzeiro, com 8, e Boca Juniors, com 7. O Barcelona de Guayaquil já está eliminado. Se a Raposa vencer, estará nas oitavas de final com um empate do Boca com o Universidad Católica. Se perder, espera a derrota dos xeneizes.

Grupo E

O Corinthians lidera o grupo com 11 pontos e não pode ser mais alcançado pelos outros times. O Timão não perdeu nenhum jogo na competição até agora. Platense, da Argentina, e Santa Fe, da Colômbia, brigam pelo segundo lugar. O Peñarol tenta vencer os colombianos para ir à Sul-Americana.

Grupo F

O Palmeiras briga com o Cerro Porteño pela liderança do grupo. O Verdão tem 8 pontos e precisa vencer o Junior Barranquilla, da Colômbia, já desclassificado, e espera um tropeço dos paraguaios contra o Sporting Cristal, do Peru, que espera um tropeço do time de Abel Ferreira e uma vitória para passar em segundo lugar no grupo. Senão, jogará a Sul-Americana.

Grupo G

O Mirassol lidera o grupo com 12 pontos, já classificado. A LDU, do Equador, está em segundo lugar com 9 pontos e também já está garantida na próxima fase. O clube de Mirassol precisa apenas empatar com o Lanús para ficar na liderança. A LDU torce por uma derrota e definição por saldo de gols. O Lanús precisa de um empate para garantir a vaga na Sul-Americana, enquanto o Always Ready precisa vencer a LDU.

Grupo H

Rosário Central e Independiente del Valle estão classificados para a próxima fase, com 13 pontos e 10 pontos, respectivamente. O Universidade Central da Venezuela já está classificado para a Sul-Americana, já que o Libertad do Paraguai não fez nenhum ponto na Libertadores.