Jovem Pan > Esportes > Futebol > Clássico carioca: veja os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

Clássico carioca: veja os confrontos das oitavas da Copa do Brasil

  • Por Fernando Keller
  • 26/05/2026 11h18 - Atualizado em 26/05/2026 11h39
  • BlueSky
Reprodução Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira (26). Logo no primeiro confronto sorteado, saiu o clássico carioca Fluminense e Vasco. Veja todos os confrontos:

  • Fluminense x Vasco
  • Corinthians x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Vitória x Athletico Paranaense
  • Juventude x Atlético-MG
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

Após a definição dos confrontos, foram sorteados os mandos de campo. Os times da mesma cidade não podem mandar seus jogos na mesma data, por questão de segurança pública. Jogam em casa o primeiro confronto: Internacional, Mirassol, Palmeiras, Atlético-MG, Chapecoense, Vasco da Gama, Athletico Paranaense e Santos.

 

*Em atualização

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >