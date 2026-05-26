Clássico carioca: veja os confrontos das oitavas da Copa do Brasil
Reprodução
A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira (26). Logo no primeiro confronto sorteado, saiu o clássico carioca Fluminense e Vasco. Veja todos os confrontos:
- Fluminense x Vasco
- Corinthians x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Vitória x Athletico Paranaense
- Juventude x Atlético-MG
- Santos x Remo
- Chapecoense x Cruzeiro
- Palmeiras x Fortaleza
Após a definição dos confrontos, foram sorteados os mandos de campo. Os times da mesma cidade não podem mandar seus jogos na mesma data, por questão de segurança pública. Jogam em casa o primeiro confronto: Internacional, Mirassol, Palmeiras, Atlético-MG, Chapecoense, Vasco da Gama, Athletico Paranaense e Santos.
*Em atualização
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.