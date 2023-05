Palmeiras empata com o Red Bull Bragantino e perde a chance de ‘dormir’ na liderança do Brasileiro

Em confronto bem disputado, o Alviverde saiu na frente com Artur, mas levou o empate em belo chute de Juninho Capixaba

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu encara a marcação de Juninho Capixaba em duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino



O Palmeiras tropeçou neste sábado, 13, ao ficar no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Em confronto bem disputado, o Alviverde saiu na frente com Artur, que aplicou a “lei do ex” ao aproveitar desvio de Gustavo Gómez para marcar. Oito minutos depois, entretanto, Juninho Capixaba acertou um belo arremate de longa distância e deixou tudo igual na capital paulista – os dois gols saíram no segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira vai aos 14 pontos, permanece na segunda posição e desperdiça a oportunidade de “dormir” na liderança. Na ponta, o Botafogo tem 15 pontos e entra em campo somente neste domingo, 14, quando enfrenta o Goiás, no Serra Dourada. O conjunto do interior de São Paulo, por sua vez, chega aos 7 pontos e pula para o 13º lugar.