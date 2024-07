Palmeiras segura competitivo Cruzeiro, perde chances, mas vence e continua em 2º no Brasileirão

Partida marcou o retorno de Dudu como titular, o que não acontecia desde que ele sofreu a lesão que o tirou de campo por quase um ano, em agosto de 2023

YURI MURAKAMI / FOTOARENA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga disputa a bola em jogo no qual o Palmeiras teve facilidade em dominar a partida durante todos os momentos



O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Dudu como titular, o que não acontecia desde que ele sofreu a lesão que o tirou de campo por quase um ano, em agosto de 2023. O adversário foi justamente o clube mineiro, com o qual o atacante chegou a negociar, e até ser anunciado, mas recuou, gerando um constrangimento entre ele e as duas direções. O time de Fernando Seabra foi competitivo e tentou armar seu jogo em busca do ataque. Entretanto, o Palmeiras teve facilidade em dominar a partida durante todos os momentos. O ataque com Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopez, além de Veiga, em campo pela primeira vez, criou jogadas como se jogasse junto há tempos A máxima de que um craque reconhece outro justifica o entrosamento entre os camisas 23, 7 e 9. Com o resultado, o Palmeiras mantém a segunda posição na tabela, três pontos atrás do líder Botafogo, e volta a campo na quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h30. O time não contará com Mayke, lesionado neste sábado. Já o Cruzeiro está em sexto com 29 pontos e recebe o Juventude no Mineirão, também na quarta, mas mais cedo, às 19h. Barreal será desfalque, por receber o terceiro amarelo. Com apenas dois minutos de jogo, Felipe Anderson mostrou suas credenciais de dez anos de futebol europeu e fez cruzamento preciso para Flaco López. Dentro da pequena área, o argentino errou a finalização. O problema de gols perdidos tem sido recorrente no Palmeiras.

Defensivamente, a equipe cumpriu a missão de sufocar o Cruzeiro no seu campo de defesa. O clube mineiro conseguiu chegar em escanteios, mas sem perigo. Na frente, contudo, a sintonia inicial dos palmeirenses gradualmente se perdeu, em meio a passes errados. É bem verdade que Vanderlan e Felipe Anderson jogavam juntos pela primeira vez, mas a redução de escapes pelo lado esquerdo foi consequência da marcação reforçada por Lucas Silva. O lateral William, porém, vacilou em uma saída errada. Veiga interceptou e passou para Flaco López, na entrada da área. O atacante perdeu tempo, mas achou um chute no contrapé de Cássio para abrir o placar e redimir o “gol fácil” perdido no começo do jogo. O goleiro ídolo do Corinthians ainda sofreu com as vaias no Allianz Parque. Nada que importe a Flaco, que é artilheiro do Palmeiras na temporada, com 16 gols. Quando o primeiro tempo parecia encaminhado, a defesa do Palmeiras falhou. Durante toda primeira etapa, o time de Abel Ferreira não cedeu espaços, mas isso mudou com um desarme de Lucas Silva em Zé Rafael. O volante passou para William, que cruzou. O espaço era tanto que Matheus Pereira pôde dominar, esperar o próprio Lucas Silva chegar e encostar para o volante empatar. Abel recebeu amarelo por reclamar de uma falta em Zé Rafael na origem da jogada. Davi de Oliveira Lacerda foi chamado para analisar o lance pelo VAR. O árbitro, então, concordou com o técnico e anulou o gol cruzeirense. A segunda etapa começou na mesma toada, com o Palmeiras tendo tranquilidade e sem sofrer grandes ameaças dos mineiros. Em falha cruzeirense, Flaco López poderia fazer o segundo, mas errou o chute já próximo da pequena área, mais uma vez. Somente aos 15 minutos o Cruzeiro conseguiu uma chance clara, com Arthur Gomes, nas costas de Aníbal Moreno. Weverton saiu para proteger a meta e fez bela defesa com o pé direito. Dudu deixou o campo aplaudido pelo Allianz Parque e pareceu não ter sido afetado pelo tempo parado. Sem definição de quanto tempo Estêvão ficará fora, Abel Ferreira pode contar tranquilamente cada vez mais com o camisa 7. O Cruzeiro passou a reter mais a posse de bola, mas pouco aproveitou, diante dos mínimos espaços deixados pelo time da casa. Abel promoveu a entrada de Caio Paulista, até em movimento de poupar Felipe Anderson, mirando contra-ataques. Não há o que criticar na troca: ela foi feita porque a escalação inicial, com Dudu e o mais badalado reforço da janela, foi bem acertada pelo técnico português. O empilhamento de atacantes no Cruzeiro não mudou em nada a efetividade do time. Além disso, abriu mais espaços para o Palmeiras. Nos contra-ataques, novas chances foram desperdiçadas Foi em pressão alta que Gabriel Menino recuperou a posse, errou o passe, mas recebeu um presente da defesa cruzeirense para chutar cruzado no canto esquerdo de Cássio, ampliar e fechar a conta.

