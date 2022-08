Palmeiras suporta pressão, vence Corinthians em Itaquera e dispara na liderança do Brasileiro

Com o resultado, o time treinado por Abel Ferreira vai aos 48 pontos, abrindo nove de diferença para o segundo colocado, justamente o Alvinegro paulista

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Palmeiras venceu o Corinthians em Itaquera, no Campeonato Brasileiro



O Palmeiras conquistou um excelente resultado na noite deste sábado, 13, ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, no bairro de Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sofrendo uma certa pressão, o Alviverde suportou bem e conseguiu a vitória com gol contra do meio-campista Roni, já no segundo tempo. Com o resultado, o time treinado por Abel Ferreira vai aos 48 pontos, abrindo nove de diferença para o segundo colocado, justamente o Alvinegro paulista. Com 39 pontos, a equipe comanda por Vitor Pereira ainda pode ser ultrapassada no próximo domingo, 14, por Fluminense, Athletico Paranaense e Flamengo. Agora, os corintianos voltam a campo na próxima quarta-feira, 17, quando recebem o Atlético-GO, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, o Dragão ganhou por 2 a 0. Eliminado da competição nacional, os palmeirenses só jogam no outro domingo, dia 21 de agosto, para medir forças com o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Corinthians e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado, com uma leve vantagem para os donos do casa. Mais do que finalizar mais vezes, o Alvinegro incomodou mais, seja com dois chutes de Renato Augusto de fora da área ou uma bicicleta de Yuri Alberto, defendida por Weverton. Postado no campo defensivo, o Verdão tentou ameaçar em alguns contragolpes, mas só assustou em batida de Rony. Ainda antes do intervalo, os palmeirenses reclamaram de uma possível expulsão de Róger Guedes, que entrou de sola na perna de Gustavo Gómez – o árbitro Raphael Claus até foi chamado pelo VAR, mas considerou a jogada apenas para cartão amarelo. No retorno do vestiário, os mandantes continuaram melhor e criaram boas oportunidades, desta vez nos pés de Lucas Piton e Renato Augusto. Os visitantes, porém, suportaram bem a pressão e conseguiram abrir o placar aos 26 minutos. Após cruzamento de Piquerez, Roni tentou tirar de Flaco López, mas desviou contras a própria meta. No fim, o Timão se lançou para o ataque, mas não conseguiu furar o bloqueio alviverde. Adson, em chute de dentro da área, chegou a acertar o braço de Murilo, mas a arbitragem não considerou penalidade. Assim, quase 45 mil torcedores corintianos deixaram a Neo Química Arena frustrados.