São Paulo anuncia contratação de zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi

O São Paulo anunciou na tarde deste sábado, 13, que chegou a um acordo com o Grupo City pela contratação do zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi por empréstimo. Em comunicado, o Tricolor informou que o defensor assinou vínculo até 30 de junho de 2023, com possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2023. A negociação, desta forma, é a segunda entre a diretoria são-paulina e a empresa que administra vários clubes ao redor do mundo, entre eles o Manchester City. Anteriormente, o time do Morumbi já havia fechado com o atacante argentino Nahuel Bustos, que também tem os direitos econômicos vinculados ao Grupo City. Nascido em San Cristóbal, em Táchira, Ferraresi passou pelas categorias de base de equipes argentinas antes de chegar no Deportivo Táchira, da Venezuela, em 2017, e ser vice-campeão Copa do Mundo Sub-20 da FIFA (2017) com a seleção nacional. Em 2018, foi adquirido pelo Manchester City, da Inglaterra, e cedido ao Montevideo City Torque, do Uruguai. No seguinte, passou pelo CF Peralada, da Espanha. Já nas últimas três temporadas, o atleta jogou em times portugueses: Porto B (2019/20), Moreirense (2020/21) e Estoril (2021/22).

Ferraresi chega para brigar por posição com Diego Costa, Miranda, Léo, Luizão e Beraldo. Anunciado neste sábado, o venezuelano será inscrito no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Através de comunicado oficial, a diretoria são-paulina comemorou o acerto de mais um reforço. “Construímos uma boa relação com o Grupo City e isso, felizmente, nos abriu a porta para conseguirmos trazer o Ferraresi, que é um jogador para um setor do time que precisamos reforçar e que chega com a experiência de defender a seleção de seu país. Em conversas com o atleta, ele demonstrou muita vontade de defender o São Paulo”, disse o Presidente Julio Casares. “Ficamos felizes com a chegada do Ferraresi, pois se trata de um jovem promissor que mostra muita vontade de vestir a camisa do São Paulo e poderá nos ajudar no Brasileiro e nos momentos decisivos da Conmebol Sul-Americana, além, é claro, de já integrar nosso planejamento para 2023”, complementou o diretor de futebol Carlos Belmonte.