Palmeiras vence Santos por 3 a 1 no Paulistão e aumenta crise no rival 

Time de Abel Ferreira segue invicto na competição e conseguiu sua primeira vitória em clássico no ano

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras vence Santos por 3 a 1 no campeonato Paulista



O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 1 neste sábado, 4, em jogo válido pela sexta rodada do campeonato paulista. Com a vitória, o time de Abel Ferreira venceu o primeiro clássico do ano e segue invicto na competição, enquanto o rival se afundou ainda mais. O time da vila, que desde o começo do campeonato não vem agradando a sua torcida, está na última colocação do Grupo A, com apenas quatro pontos, sendo uma vitória, três empates e duas derrotas. No jogo, apesar do Palmeiras demorar a entrar no jogo, dominou a posse de bola desde o começo. Logo no primeiro tempo ele marcou dois gols. Após uma cobrança de escanteio de Veiga, Zé Rafael subiu sozinho na primeira trave e o zagueiro aproveitou a bobeada de Zanocelo para chutar no canto e abrir o placar. Já nos acréscimos, também de escanteio, Rony ampliou. O goleiro santista, Vladimir, conseguiu fazer dois milagres, mas não evitou o terceiro chute que deixou o verdão com dois gols à frente. Com vantagem na partida, o Palmeiras só preciso administrar o jogo, e seguiu assim. O Santos até tentou esboçar uma melhora, mas não foi o suficiente para parar o Palmeiras que aos 36 minutos marcou mais uma vez, após Giovani bater no canto depois de uma assistência de Roni. A vitória já estava encaminhada, e o time de Abel só precisou administrar. Diante do resultado, a torcida do Palmeiras começou a gritas “Olê”. Antes da partida terminar, o Santo conseguiu achar um gol após Camacho cruzar na área e Bauermann desviar de cabeça. O time da vila enfrenta o São bento na quarta-feira, 8, às 21h35, quanto o Palmeira encara o Inter de Limeira na quinta-feira, 9, às 19h30.