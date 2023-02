Suárez brilha em vitória do Grêmio e chega a sete gols em cinco jogos; assista

Uruguaio foi o destaque da vitória tricolor sobre o Aimoré; pelo Campeonato Gaúcho

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Suárez comemora o primeiro de seus dois gols contra o Aimoré, na Arena do Grêmio



O uruguaio Luís Suárez deu continuidade ao seu começo arrasador em gramados brasileiros. Na tarde deste sábado, 4, contra o Aimoré, pelo Campeonato Gaúcho, o ex-jogador de Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid fez dois gols na vitória gremista por 3 a 1, na Arena do Grêmio. A vitória começou com Bruno Uvini, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O show de Luisito estava reservado para o segundo tempo. Primeiro, ele fez de cabeça após cobrança de falta. No final da partida, aproveitou tremendo vacilo do zagueiro adversário, roubou a bola dentro da área e finalizou de trivela. O atacante chegou a sete gols em cinco partidas com a camisa tricolor. Quatro destes tentos foram no Gauchão, o que faz de Suárez o artilheiro do torneio, junto com o colorado Pedro Henrique.

BEIJA A PISTOLA! 🇺🇾 Ele ficou sem marcar contra o Esportivo, mas é SEM CRISE com ele… não adianta, ele CRAVA! Luisito Suárez marca seu SEXTO GOL em CINCO JOGOS com o Tricolor. Por enquanto, 2 a 0 Grêmio sobre o Aimoré na Arena do Grêmio. 🎥: Grêmio pic.twitter.com/Hc8MhRslN7 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) February 4, 2023