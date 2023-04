Palmeiras vira piada nas redes sociais após perder invencibilidade para o Água Santa

Time de Diadema superou o atual campeão do Campeonato Paulista por 2 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista 2023

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony lamenta gol perdido durante o jogo entre Água Santa e Palmeiras realizado na Arena Barueri



As redes sociais não perdoaram o Palmeiras após a derrota para o Água Santa por 2 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista 2023. No jogo deste domingo, 2, na Arena Barueri, o time azarão fez boa partida e quebrou a invencibilidade do Verdão neste ano. Com o resultado, o título será decidido no próximo domingo, 9, no Allianz Parque. O atual campeão paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o bicampeonato. Se houver triunfo alviverde por margem de apenas um gol, a taça será definida nos pênaltis. A internet não perdoou e muitos memes se espalharam após a derrota. Os rivais focaram na quebra da invencibilidade do Palmeiras e brincaram com a proximidade da Semana Santa.

Confira abaixo alguns dos memes:

SÓ ÁGUA SANTA PRA ACABAR COM O PACTO DO ABEL pic.twitter.com/0BhY49kmKz — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 2, 2023

palmeiras vacilou foi inventar de jogar contra o água santa bem na semana santa aí não tem como mesmo — SÃO PAULO MIL GRAU | Paródia (@SaoPauloMiIGrau) April 2, 2023

primeira derrota no ano em uma final e pro Água Santa kkkkkkkkkkkkkkkkkk valeu Palmeiras — SEP MEMES (@sepmemes_) April 2, 2023

imagina PERDER pro agua santa. pic.twitter.com/M5eVvXWzg1 — gui (@goldoneves) April 2, 2023

Gigantesco Água Santa 😳 pic.twitter.com/jxwiyz6cFu — Corinthiano SCCP (@EuAmoSCCP10) April 2, 2023

Quando alguém fala que o Palmeiras vai passar fácil pelo Agua Santa pic.twitter.com/KcpJ4SVL2S — Abel Mil Grau 🐷ⓟ (@Abel_Mil_Grau) April 2, 2023