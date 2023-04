Água Santa faz gol no fim e vence o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão

Endrick entrou no intervalo e fez seu primeiro gol em 2023, mas foi ofuscado por Bruno Mezenga, artilheiro da tarde na Arena Barueri; título será decidido no próximo domingo, no Allianz Parque

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Mezenga marcou os dois gols do Água Santa na Arena Barueri



O Água Santa derrotou o Palmeiras por 2 a 1 na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista 2023, neste domingo, 2, na Arena Barueri. Azarão contra um dos clubes mais endinheirados do país, a equipe de Diadema, que trocou a várzea pelo futebol profissional há dez anos, fez boa partida, quebrou a invencibilidade do Verdão neste ano e se manteve mais do que viva em sua primeira final estadual. Quem esperava uma goleada alviverde viu Zé Rafael e Gabriel Menino em tarde pouco inspirada. Endrick ainda se destacou e encerrou incomodo jejum em 2023, mas um erro de Marcos Rocha no fim fez o Alviverde amargar rara derrota na era Abel Ferreira. O título será decidido no próximo domingo, 9, no Allianz Parque. O atual campeão paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o bicampeonato. Se houver triunfo alviverde por margem de apenas um gol, a taça será definida nos pênaltis.

Embora o Palmeiras tenha criado pelo menos três ótimas chances, não foi injusta a vantagem adquirida pelo Água Santa pouco antes do intervalo. O time de Diadema conseguia assustar nos contragolpes e, desta maneira, após bobeada de Zé Rafael, só não abriu o placar com Lucas Tocantins, aos 42 minutos, porque Marcos Rocha conseguiu interceptar e desviar a bola para a linha de fundo. No escanteio, porém, não teve jeito. Bola cruzada na cabeça de Bruno Mezenga e gol do Água Santa. “Tivemos várias chances para abrir o placar. Teve a do Menino, que podia ter tocado”, lamentou o lateral direito alviverde. Ele se referiu ao lance de maior perigo do Verdão na primeira etapa. Após Didi escorregar, Gabriel Menino ficou com o corredor aberto pela direita, mas preferiu o chute, quando tinha dois companheiros livres na área. Breno Lopes e Dudu também não conseguiram vencer Ygor Vinhas, em ótima tarde.

Coincidência ou não, Breno Lopes não voltou do intervalo. Ele e o lesionado Piquerez deram lugar a Endrick e Vanderlan. O promissor atacante de 16 anos, que buscava seu primeiro gol em 2023, findou o jejum aos 7 minutos e tirou um enorme peso dos ombros. Pouco antes, ele havia concluído da entrada da área, mas o chute saiu fraquíssimo. Quando Zé Rafael desviou a bola no escanteio cobrado por Raphael Veiga, o cria da base palmeirense apareceu para conferir e foi muito celebrado na efusiva comemoração. Ainda houve apreensão com a checagem do VAR, mas as linhas, não mostradas na transmissão, aparentemente atestaram a condição legal do atacante palestrino.

O gol não abateu o valente Netuno. Entre o 17º e o 22º minuto, a equipe de Diadema ficou muito perto de voltar a comandar o placar. Quatro grandes chances foram desperdiçadas, a primeira com Tocantins: ele aproveitou saída atabalhoada de Weverton, chapelou o goleiro, mas ficou desequilibrado e não conseguiu arrematar com precisão. Bruno Mezenga teve duas oportunidades para fazer seu segundo gol no jogo — que sairia mais tarde —, mas, na primeira, optou por tocar em vez de finalizar e estragou o ataque do Netuno. Na segunda, parou em grande defesa do goleiro do Verdão. Já Bruno Xavier não acreditou quando seu chute explodiu na trave.

A partir dos 37 minutos, o Água Santa recuou para, quem sabe, conseguir um contragolpe mortal. Na parte defensiva, conseguiu conter o ímpeto alviverde, a despeito de uma ótima jogada de Endrick do lado esquerdo. Na frente, aproveitou um momento de desatenção de Marcos Rocha, que fazia grande partida. Mas o passe errado do lateral na saída de bola deu ao Água Santa a chance de armar rápido contragolpe. Bruno Mezenga recebeu de Patrick Allan e bateu com firmeza na saída de Weverton. “A gente não pode se abater, especialmente em uma final dessa, uma oportunidade única. Consegui fazer o gol na última bola”, celebrou Mezenga.

O artilheiro da tarde ainda colocou os pés no chão e recordou o desfecho do Paulistão de 2022, quando o São Paulo viu sua vantagem de 3 a 1, conquistada no primeiro jogo, evaporar no Allianz. “Lá vai ser difícil. O São Paulo ganhou primeiro jogo 3 a 1 e eles [palmeirenses] reverteram em casa. A gente tem que aproveitar esse momento, descansar, temos a semana aberta, eles vão jogar. Vai ser uma batalha muito difícil”, disse o atacante do Água Santa, salientando o compromisso do Verdão em La Paz, contra o Bolívar, pela Libertadores. O capitão palmeirense Gustavo Gómez seguiu a mesma linha de raciocínio para dizer que o Palmeiras está vivo na busca pelo bi. “Nosso elenco mostrou várias vezes que conseguimos tirar algo a mais de situações adversas. O Água Santa é um time muito difícil, mas a gente pode virar.”