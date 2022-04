Em virada histórica, Palmeiras goleia o São Paulo por 4 a 0 e conquista o Campeonato Paulista

Atuando em casa, no Allianz Parque, o Verdão tenta reverter a desvantagem após ser derrotado pelo Tricolor por 3 a 1 na primeira decisão do Estadual, realizada no Morumbi

Reprodução/Twitter/@Paulistao Bola da final do Campeonato Paulista 2022 entre Palmeiras e São Paulo



FIM DE JOGO – Palmeiras é campeão paulista! O Alviverde, comandado por Abel Ferreira, faz jogo impecável, goleia o São Paulo e conquista seu 24º título estadual.

47′ – Ex-jogador do Palmeiras, o chileno Jorge Valdivia já começou a provocar.

Ta tomando de 4

🙄🙄🙄🙄 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) April 3, 2022

46′ – Inconformado com o cartão vermelho, Rafinha ainda não deixou o gramado.

45′ – CARTÃO VERMELHO! Rafinha, do São Paulo, é expulso por confusão com Wesley. Árbitro Raphael Claus alega que o lateral-direito acertou uma cotovelada no palmeirense.

44′ – No banco de reservas, Deyverson já vai fazendo a festa.

43′ – Nikão faz cruzamento para dentro da área, Calleri desvia para o meio da área e a defesa palmeirense afasta.

41′ – PALMEIRAS TAMBÉM MEXE: Deixam o campo Dudu e Gustavo Scarpa; entram Mayke e Wesley.

40′ – SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Alisson, entra Patrick.

39′ – CARTÃO AMARELO PARA RAPHAEL VEIGA! Meia do Palmeiras tirou a camisa na comemoração do gol.

38′ – CARTÃO AMARELO PARA ZÉ RAFAEL! Meio-campista do Palmeiras faz falta em Luciano e protagoniza discussão.

37′ – Torcida do Palmeiras canta alto no Allianz Parque!

35′ – GOOOOOL DO PALMEIRAS! Raphael Veiga marca de novo e encaminha o título para o Verdão! Zé Rafael rouba de Pablo Maia na frente da área e a bola sobra para Verón, que entrega para o meio-campista marcar.

33′ – Jorge arrisca de fora da área e manda para muito longe. Tiro de meta para o São Paulo.

32′ – Comentarista do Grupo Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira questionou a qualidade do zagueiro Diego Costa, do São Paulo.

Diego Costa, elo fraco da defesa do São Paulo, hein? — Mauro Cezar (@maurocezar) April 3, 2022

30′ – QUASE! Jonathan Calleri fica com a bola após batida de de escanteio, domina e manda para fora.

29′ – Luciano sofre falta de Danilo no campo de ataque do Tricolor. Na cobrança, Nikão manda por cima e Zé Rafael tira para escanteio.

28′ – Em cruzamento de Alisson para dentro da área, Léo puxa com pouco equilíbrio e manda para a linha de fundo.

27′ – SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Rodrigo Nestor, entra Nikão.

26′ – CARTÃO AMARELO! Gustavo Gómez é advertido por falta dura em Jonathan Calleri.

24′ – Léo faz arremesso lateral para dentro da área, mas a defesa palmeirense consegue afastar.

23′ – Apago no primeiro jogo, Dudu está apresentando um bom futebol contra o São Paulo neste domingo. Concorda com Bruno Prado, torcedor?

Qual o tamanho do Dudu na história do Palmeiras? São perguntas subjetivas, vai do critério de cada um, mas não tenho dúvida de que é o maior jogador do clube no século 21. — Bruno Prado (@brunosprado) April 3, 2022

21′ – UHH! Alisson recebe de Pablo Maia e bate colocado, mandando por cima do travessão.

20′ – Jorge mata contra-ataque do São Paulo com falta em Igor Gomes.

19′ – Assista ao gol marcado por Raphael Veiga abaixo.

18′ – Luciano é calçado por Zé Rafael no campo de ataque do São Paulo. Na cobrança, Rodrigo Nestor faz levantamento com muita força e joga a bola para fora.

16′ – Alisson cava bola dentro da área e tenta achar Jonathan Calleri, mas manda direto pela linha de fundo.

15′ – Dudu vai para cima de Léo, entra na área e sai com a bola pela linha de fundo. Na sequência, ídolo do Palmeiras discute com Diego Costa.

14′ – Luciano e Pablo Maia tentam construir jogada por dentro, mas volante erra passe. No contra-ataque, Scarpa fica com a bola e cruza em cima de Rafinha.

13′ – SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sai Piquerez, entra Jorge.

11′ – Gustavo Gómez e Calleri ficam sentindo após choque de cabeça. Jogo parado mais uma vez.

10′ – SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: Sai Eder, entra Luciano.

08′ – Piquerez recebe atendimento dentro do gramado. Jogo parado.

07′ – Piquerez arranca com a bola domina e é parado com falta por Rafinha.

05′ – Em falta ensaiada, Igor Gomes rola para Nestor soltar a pancada de longe. A bola para na marcação do Palmeiras.

04′ – Com o resultado parcial, o Palmeiras está faturando o seu 24º título estadual.

03′ – GOOOOOL DO PALMEIRAS! Raphael Veiga faz o terceiro para o Verdão! Dudu vence zagueiro Diego Costa na direita e cruza rasteiro para Veiga, que se estica e empurra para as redes. 3 a 0!

02′ – Nestor carrega a bola pela esquerda buscando Igor Gomes, mas a defesa do Palmeiras tira com Gustavo Gómez.

01′ – SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: sai Welington, entra Arboleda.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar no Allianz Parque.

INTERVALO! O primeiro tempo foi todo do Palmeiras. Precisando reverter a desvantagem depois da derrota no jogo de ida, o time de Abel Ferreira pressionou desde o primeiro minuto, ganhou a maioria das disputas de bola e foi recompensado com um gol aos 21 minutos. Em levantamento de Scarpa, o volante Danilo subiu mais que a marcação são-paulina e abriu o placar. Seis minutos depois, foi a vez de Zé Rafael ficar com a sobra dentro da área e, livre de marcação, bater no canto, sem chances de defesa para Jandrei. O São Paulo até tentou acordar, mas viu o rival quase fazer o terceiro. Com o resultado parcial, a decisão do Estadual está indo para as penalidades.

50′ – FIM DE PRIMEIRO TEMPO! No último lance, Raphael Veiga sai da marcação de Pablo Maia e bate nas mãos do goleiro do Tricolor.

49′ – Dudu pedala para cima da marcação do São Paulo, mas Diego Costa acerta a bola e manda para lateral.

47′ – Raphael Veiga cruza na pequena área, mas Rafinha tira para a lateral. Blitz do Palmeiras!

46′ – UHHH! Alisson cede escanteio a favor do Palmeiras. Na cobrança, Gustavo Scarpa tenta gol olímpico, mas Jandrei tira.

45′ – Raphael Claus sinaliza mais cinco minutos de acréscimos. Vamos aos 50!

44′ – Após longa disputa pelo alto, Danilo é derrubado pelo atacante Eder no campo de ataque do Palmeiras.

42′ – Calleri arruma escanteio para o São Paulo. Na cobrança, Rodrigo Nestor bate fechado e Zé Rafael tira.

40′ – Gustavo Scarpa bate falta na área, e Calleri afasta de cabeça. Na sobra, Veiga arremata com pouca força, facilitando a defesa de Jandrei.

39′ – Rodrigo Nestor tenta ajeitar bola no peito, mas comete infração ao dominar com o braço.

37′ – Confira como foi segundo gol palmeirense, marcado por Zé Rafael.

36′ – São Paulo troca passes e tenta se encontrar na partida. Eder, no entanto, não alcança passe longo e deixa a bola escapar.

35′ – Assista ao primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo volante Danilo, abaixo.

34′ – SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Sem condições de continuar em campo, Rony sai para a entrada de Gabriel Verón

33′ – Rony sente dores, cai no gramado e recebe atendimento médico. Jogo parado.

32′ – Com o resultado parcial, a decisão do Campeonato Paulista está indo para as penalidades.

30′ – Weverton! Calleri vira um voleio dentro da área, mas o arqueiro palmeirense faz a defesa.

29′ – Raphael Claus confirma o segundo gol palmeirense! Jogadores do São Paulo estavam reclamando de uma falta em Jonathan Calleri no início da jogada.

28′ – VAI CHECAR! Raphael Claus vai ao VAR acompanhar o lance do gol de Zé Rafael para saber se o gol foi regular ou não.

27′ – GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Zé Rafael amplia para o Verdão! Meio-campista pega sobra dentro da área e acerta o canto. A bola ainda desvia na trave antes de morrer nas redes.

26′ – Wellington experimenta chute de longa distância, mas pega mal na bola e manda longe da meta.

25′ – Marcos Rocha faz longo lançamento para Dudu, que é travado por Léo. No escanteio, Scarpa levanta na área e Calleri tira.

23′ – Palmeiras segue pressionando! Desta vez, Gustavo Scarpa cruza na medida para Dudu, que é flagrado em impedimento.

21′ – GOOOOOOL DO PALMEIRAS! Danilo marca! Scarpa bate escanteio curto, recebe de volta e levanta na cabeça de Danilo, que desvia para as redes. 1 a 0!

20′ – UHH! Gustavo Scarpa cobra falta com perfeição, a bola desvia na carreira e cai sobre o gol do São Paulo.

18′ – JANDREI! Gustavo Scarpa chuta de dentro da área, e o goleiro são-paulino faz a defesa com o pé. No rebote, Danilo experimenta de fora da área, e a bola desvia na marcação. Piquerez insiste, mas o arqueiro faz outra intervenção.

17′ – Na cobrança de Igor Gomes, a defesa do Palmeiras tira parcialmente e ela sobra para Diego Costa desviar. Sem dificuldade, Weverton faz a defesa.

16′ – Rodrigo Nestor é derrubado por Zé Rafael perto da linha lateral. Vem bola na área do Palmeiras!

15′ – Alisson domina lançamento de Jandrei, tenta chapéu em Marcos Rocha e é atingido pelo lateral-direito. Falta a favor do Tricolor.

13′ – Boa trama do Palmeiras por dentro até a bola chegar em Gustavo Scarpa. O meio-campista carrega para o pé direito e arrisca de fora da área, mas manda direto para a linha de fundo.

12′ – Danilo tenta jogada pessoal pela esquerda, mas deixa a bola escapar pela linha lateral.

10′ – NADA MARCADO! Após revisar o lance, Raphael Claus marca apenas o escanteio para o Palmeiras. Na cobrança, a defesa são-paulina consegue afastar o perigo.

09′ – ADVERTIDO! Rogério Ceni recebe cartão amarelo por reclamação.

08′ – VAI CHECAR! Raphael Claus é chamado por Thiago Peixoto, o árbitro do VAR. Vai ter revisão!

07′ – Pênalti? Torcida palmeirense reclama de infração dentro da área após chute de Danilo. A bola pega na mão de Eder, que estava com o braço colado ao corpo.

06′ – Gustavo Scarpa tenta jogada de futsal, mas perde na dividida para Pablo Maia na meia-lua. Torcida do Palmeiras reclama de falta, mas nada é marcado por Raphael Claus.

05′ – Piquerez tenta passe por dentro para Scarpa e acaba sendo interceptado por Rodrigo Nestor.

04′ – Calleri sai de marcação dupla pela esquerda, mas acaba sendo desarmado por Danilo, que ganha lateral para o Palmeiras.

03′ – Resposta Alviverde! Gustavo Scarpa bate escanteio curto, recebe de volta e cruza na área. Rony tenta aproveitar, mas Jandrei antecipa e fica com a bola. Goleiro do Tricolor fica sentindo após choque com atacante palmeirense. Jogo parado.

02′ – UHH! Alisson recebe na meia-esquerda, leva para o pé direito e chuta por cima do alvo. Primeira chegada é são-paulina!

01′ – Weverton faz longo lançamento buscando Dudu, mas a bola vai direto para as mãos de Jandrei. Goleiro são-paulino segura a bola e tenta ganhar tempo, esfriando o jogo.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO: Raphael Claus dá o apito inicial e a bola começa a rolar no Allianz Parque para a segunda e derradeira final do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo.

PRÉ-JOGO: A grande final do Paulistão será apitada pelo experiente Raphael Claus, um dos árbitros cotados para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ele será auxiliado por Danilo Simon e Neuza Ines Back. Thiago Duarte Peixoto estará no comando do VAR (árbitro de vídeo).

PRÉ-JOGO: Palmeiras e São Paulo estão escalados para a grande decisão. A única novidade do time de Abel Ferreira é a entrada de Danilo, meio-campista recuperado de lesão, na vaga de Jaílson. Rogério Ceni, por sua vez, não fez nenhuma alteração na equipe titular. Veja abaixo.

TIMES ESCALADOS!

É hora de descobrir como Palmeiras e São Paulo foram definidos para a grande final do Paulistão Sicredi! #ChoqueReiFinal #Paulistão22 #FutebolPaulista pic.twitter.com/SuTtSE6MFI — Paulistão (@Paulistao) April 3, 2022

PRÉ-JOGO: Com o resultado da partida de ida, o Palmeiras precisa ganhar por três ou mais gols de diferença para faturar o Paulistão no tempo regulamentar. Um triunfo do Verdão por dois gols leva a decisão para as penalidades. Qualquer outro resultado dá o bicampeonato ao São Paulo.

PRÉ-JOGO: No primeiro jogo, disputado no Morumbi, o São Paulo levou a melhor ao vencer por 3 a 1 com gols de Jonathan Calleri (duas vezes) e Pablo Maia. O Palmeiras fez o seu único tento em batida de falta de Raphael Veiga.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da segunda final do Campeonato Paulista 2022! Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque neste domingo, 3. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).