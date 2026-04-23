Palmeiras x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil



Palmeiras e Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Allianz Parque, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Palmeiras vem de uma vitória por 1 x 0 contra o Athletico no domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. Já a Jacuipense vem de uma derrota para a Juazeirense, por 3 x 1, também no domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h30.

Além da Jovem Pan, partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming).