Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri

Arte/Jovem Pan

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h, na Arena Barueri, em Barueri, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras é o atual 1ª colocado com 34 pontos, 10 vitória, 4 empates e 1 derrotas. Vai para o jogo vindo de dois empates nos últimos jogos.

Já o Cruzeiro está na 19ª posição com 19 pontos. Soma 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, venceu uma partida e perdeu a outra.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan, no Youtube e rádio.

O jogo também poderá ser acompanhado ao vivo pela Sportv e Premiere.