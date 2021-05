Abel Ferreira cutuca diretoria do Palmeiras ao elogiar atacante: ‘Espero que não o venda’

Após o triunfo sobre o Del Valle, treinador alfinetou os dirigentes palmeirenses ao lembrar que apenas Danilo Barbosa, emprestado pelo Nice, da França, foi contratado para a temporada

O técnico Abel Ferreira ficou orgulhoso com a vitória do Palmeiras sobre o Independiente del Valle (EQU), em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Verdão manteve os 100% de aproveitamento na competição e se classificou para as oitavas de final com dois jogos de antecedência, podendo dar mais atenção às decisões do Campeonato Paulista. Ainda assim, ao exaltar mais uma boa atuação de Rony com a camisa alviverde, o treinador português fez questão de dar uma cutucada no presidente Maurício Galiotte e nos outros dirigentes palmeirenses. “O Rony tem essas características. Tem fibras rápidas. Pode nos ajudar em todos os momentos, em contra-ataque, ataque posicional ou para defender”, elogiou. “Espero que o Palmeiras não o venda. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia. Ele é fundamental na nossa dinâmica coletiva”, completou Abel, muito criticada pro trazer apenas um reforço para a atual temporada – Danilo Barbosa, emprestado pelo Nice, da França.

Já quanto ao jogo, Abel Ferreira foi só elogios ao elenco do Palmeiras, que conseguiu um grande feito: fazer o Del Valle perder em casa pela primeira vez na Libertadores. “A estratégia foi compartilhada com os jogadores. Era a minha primeira vez na altitude, portanto quis ouvir os mais velhos e mais novos. A estratégia tática foi dos jogadores. Se comprometeram e tenho certeza que muitos poderão ser grandes treinadores no futuro”, comentou o treinador. “Minha função é estudar adversários e entender que as equipes que vieram aqui nos últimos anos não conseguiram ganhar. Os que vieram e procuraram jogo em alta intensidade saíram daqui humilhados”, apontou. Líder do Grupo A com 12 pontos, o Palmeiras pela Libertadores será contra o Defensa y Justicia, na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Antes, enfrenta o Red Bull Bragantino, sexta, às 19h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Caso se classifique, fará no fim de semana a semifinal do Estadual.

