Libertadores: Palmeiras vence o Independiente del Valle e garante classificação às oitavas

Raphael Veiga marcou o único gol da partida, de pênalti, e deixa a equipe líder do Grupo A com folga

Reprodução/ Twitter @Libertadores

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores em quatro rodadas, o Palmeiras venceu novamente o Independiente del Valle e se garantiu matematicamente para as oitavas de final mesmo com duas rodadas de antecedência. Com o resultado de 1 a 0, em Quito, o Verdão chega aos 12 pontos no Grupo A e tem larga vantagem contra os adversários (Defensa e Independiente tem 4 pontos cada e Universitario não pontuou). Com a equipe titular em campo, o Palmeiras foi mais ofensivo na primeira etapa, mas só conseguiu abrir o placar nos minutos finais. Aos 40, Luiz Adriano foi derrubado pelo goleiro Ramírez dentro da área e o juiz marcou pênalti. Raphael Veiga foi para a bola e abriu o placar.

De volta do intervalo, a equipe sentiu um pouco a altitude e se fechou mais na marcação, levando uma certa pressão do Independiente, que rondou bastante a área palmeirense, mas não conseguiu finalizar com categoria para o gol. Disputando o mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo na sexta-feira, 14, para enfrentar o RB Bragantino, em Bragança, às 19h30 (horário de Brasília) pelas quartas de final. Na Libertadores o próximo compromisso será contra o Defensa y Justicia, no Allianz Parque, na terça-feira, dia 18, às 19h15.

Flamengo empata com o Unión La Calera e adia classificação

Além do Palmeiras, o Flamengo também não perdeu ainda nesta Libertadores, mas foi quase nessa terça-feira, 11. A equipe de Rogério Ceni precisou buscar o empate com o Unión La Calera em 2 a 2. O time chileno abriu o placar bem cedo, aos 8 minutos, com Ariel Martínez aproveitando desatenção da zaga flamenguista. Aos 27, o Unión ampliou em lance contra de Willian Arão. Ainda no primeiro tempo, Gabriel diminuiu cobrando pênalti. Aos 32, Arão se redimiu e marcou o gol de empate. O resultado mantém o rubro-negro em primeiro lugar no Grupo G, com nove pontos, mas a Liga de Quito e o Unión seguem atrás com quatro pontos cada, o Vélez Sarsfield tem três. Faltando duas rodadas e com seis pontos em disputa, ainda segue em aberto a classificação às oitavas.