Abel Ferreira desabafa e critica diretoria do Palmeiras por falta de reforços: ‘Vão chegar quando?’

O treinador palmeirense disse que não conta com novos jogadores para o restante da temporada e citou até Pep Guardiola, comandante do Manchester City, para justificar a sua reclamação

Reprodução/ Youtube/Palmeiras Abel Ferreira criticou a diretoria do Palmeiras por falta de reforços



Abel Ferreira voltou a reclamar da falta de reforços no Palmeiras após a derrota diante do RB Bragantino, na noite da última quarta-feira, 23, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a dificuldade de montar a defesa, já que está sem Gustavo Gómez (seleção paraguaia) e Luan (machucado), além de Alan Empereur, que não renovou contrato e deixou o clube, o técnico português desabafou e se disse pessimista sobre a possibilidade de contar com reforços para o restante da temporada 2021.

“Em março, para que fique claro para todos, entreguei um relatório para direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar Recopa Sul-Americana, para Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto reforços. Há muito fiquei sem esperança de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e vai ser difícil. Esta é nossa equipe, este é nosso elenco, estes são nossos jogadores…”, lamentou o técnico palmeirense.

“Fico desiludido porque o Guardiola, na final da Liga dos Campeões, fizeram-lhe uma pergunta sobre o Foden, que é o único jogador que esta equipe tem da formação no time titular. Ele disse ‘não sei como vai ser no próximo ano, se vai estar disposto a ouvir da mesma maneira, se vai dar tudo pela equipe e ficar no banco quando tiver de ficar’. É esse recado que queria deixar a toda gente. Depois de ganhar é cobrança, exigência muito maior para todos. Basta ler ou ouvir o que eu falei no final da Copa e o que eu falei no jogo contra o Corinthians no primeiro jogo do Paulista. O dia de hoje é exatamente o que eu penso quando ganhamos a Libertadores e a Copa. Nem quando cheguei a equipe era tão fraca como diziam e nem agora somos os melhores do mundo como alguns querem dizer”, completou Abel Ferreira.