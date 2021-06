Felipe Melo critica Patrick de Paula e Lucas Lima por festas clandestinas: ‘Erro grotesco’

O volante deixou claro que é preciso fazer com que eles entendam a gravidade das ações e lembrou dos funcionários do Verdão que morreram devido às complicações da Covid-19

Cesar Greco/Ag Palmeiras Felipe Melo criticou a atitude dos colegas Lucas Lima e Patrick de Paula



O Palmeiras está passando por dias turbulentos devido aos acontecimentos fora dos gramados. Recentemente, os meio-campistas Lucas Lima e Patrick de Paula foram flagrados por torcedores em festas clandestinas – o segundo alegou que estava jantando em um restaurante e evitou aglomeração em todos os momentos. Ambos foram afastados e multados pela diretoria palmeirense, que tratou os casos como “inadmissíveis”. Na última segunda-feira, 21, foi a vez de Felipe Melo, um dos capitães da equipe alviverde, criticar a postura dos colegas de time. Em entrevista, o volante chamou os atos de “erro grotesco” e lembrou dos três funcionários do clube que morreram devido às complicações da Covid-19 nas últimas semanas.

“É complicado e difícil devido ao momento, por tudo o que está acontecendo e, sobretudo, sobre o que aconteceu dentro do clube, dessas três vidas. Erraram o Lucas Lima como Patrick de Paula, eu creio que já foram multados, mas é complicado colocá-los na parede e fuzilar cada um deles, já que não pode voltar atrás”, disse em entrevista à emissora de TV TNT Sports. “Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir! Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes. Nossa direção, presidente, estão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam junto comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar para trás um atleta meu”, comentou.

Felipe Melo deixou claro que é preciso fazer com que eles entendam a gravidade das ações. “Esse é um erro que precisamos abraçá-los e fazer eles entenderem que não pode se repetir de forma alguma porque vidas estão sendo ceifadas por causa do vírus e não pode dar mole. Até porque também tenho quatro filhos e um é asmático. Tenho mãe, pai, avó e eu jamais me perdoaria se trouxesse o vírus para dentro de casa”, finalizou o jogador. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, 23, para encarar o RB Bragantino, às 19 horas (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.