Abel Ferreira explica por que não vai deixar o Palmeiras e projeta 2023 com poucas mudanças; confira

O técnico palmeirense contou os motivos para recusar propostas do exterior e já falou sobre a próxima temporada

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 23/04/2022 Abel Ferreira é multicampeão pelo Palmeiras



Abel Ferreira está cada vez mais perto de conquistar praticamente todos os títulos possíveis em sua passagem pelo Palmeiras. Depois de ganhar o bi da Libertadores, o Estadual, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o técnico português tem chances reais de faturar o Brasileirão – restando 11 rodadas para o fim do campeonato, o Alviverde tem nove pontos de diferença para o segundo colocado Fluminense. Apesar da passagem brilhante, o treinador ainda não pensa em deixar o clube. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, no último domingo, 18, ele explicou os motivos para recusar algumas propostas do exterior. “O Lucas Barrios estava conosco (nos treinos da semana) e perguntei o que achava. Ele dizia que o Palmeiras é o clube brasileiro mais europeu. Fácil de entender por que as pessoas querem trabalhar aqui, por que o treinador não quer sair deste clube. Aqui tem tudo”, analisou Abel, que tem contrato até o final de 2024. “Possibilidade de lutar por títulos, condições de trabalho. Não foi por acaso que trouxe minha família. Há outras coisas mais altas do que a parte financeira, que não posso me queixar”, acrescentou.

Já pensando na próxima temporada, Abel Ferreira projetou poucas mudanças no elenco principal. No entendimento do técnico palmeirense, a diretoria deve fechar com até três reforços. “Não sei a média de idade que vamos ter, não vamos fazer muitos retoques, dois ou três, e vamos manter nossa estrutura. O Arsenal é um bom clube a se seguir. São três anos e meio para chegar neste nível. Quando quem manda sabe que o processo tem altos e baixos, e no Palmeiras temos isso”, disse o comandante, que vai perder o meio-campista Gustavo Scarpa para o futebol inglês. “O Palmeiras precisa de bons jogadores, que ajudem os outros a serem melhores. Não adianta ter bons jogadores se ele for egoísta. Melhor elenco não significa melhor time. Isto é um jogo de equipe, individual”, finalizou o treinador.